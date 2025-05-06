G.E.M.紐約開餐為一塊牛扒激到爆喊　秘揭真實一面

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）之前去紐約舉行《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》，她拍下了一段Vlog，記錄在紐約的生活點滴。其中一站她與團隊去到一間餐廳用膳，當牛扒端上桌時，她瞬間變臉，面有難色表示：「一點也不興奮了。」G.E.M.原來是嫌牛扒太生，她說：「我要了一個medium（五成熟），他給我一個medium rare（三成熟）。」、「果然是一塊生的牛扒！」後來她更哭了起來。

不過其實這一部分只是一段她教剪接師「惡意剪輯」的版本，她的牛扒的確由五成熟變三成熟，她也的確有在餐廳裏哭泣，但實情並非因為牛扒。雖然生牛扒端上桌時她似乎真的有點不太滿意，不過侍應也再幫她將牛扒煎熟，所以G.E.M.後來已經沒事了，重新笑起來。身為創作人的她特別多愁善感，自爆近日在寫小說，裏面一個角色心不在焉煎燶了牛扒，她覺得自己現在能體驗對方，終於找到合理的理由去消化這塊牛扒；後來她邊吃牛扒邊說：「每一天都是新的一天，每一口都是新的一口，每一下心跳都是新的心跳，舊事已過都變成新的……」此時，G.E.M.見到鄰桌慶祝生日，覺得很開心、很感動，突然哭了出來，又喊又笑地問：「人家在過生日，我在哭啥？莫名其妙。」感情果然豐富。

影片中又播放到她在紐約演唱會上的片段，講到G.E.M.上次來紐約是14年前，當時她處於人生低潮，寫下了《泡沫》：「還記得我當時19歲的時候，那個紐約之旅有多麼的不開心，我曾經以為，以為自己可以出走，但是從來沒有逃離過那一份悲傷。但是過了14年，現在回頭看，我非常感恩當時有遇到這樣傷心的事情，如果不是曾經的悲傷，今天也不會強壯。如果不是曾經流過眼淚，今天也不可以灌溉……我的觀眾。」

完成紐約場後，G.E.M.還會在中國各城市繼續巡唱，而影片中她更漏口風自爆8月將回香港開演唱會，事緣她遇到一位超忠實的歌迷，對方還她之後是否繼續開第二站個唱，她說是，將在中國開，對方即表示到時見，或許在香港；然後G.E.M.爆出一句：「Hong Kong is in August. （香港是在八月）」親證8月將重返香港開演唱會。

G.E.M.上一次在香港開演唱會已是2017年的《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》的三場紅館個唱；雖然她未有公布8月開騷的地點，但以她在國際間的名氣和支持者數目，她肯定以啟德為目標。早在去年她在網上開問答，有網民說：「希望你會再喺香港開演唱會」時，G.E.M.已回覆：「一定會開！！！我在等啟德體育場完工。」