汪小菲新婚妻18歲倒奶辣照遭瘋傳　一部位證真偽？

已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，今個月將同新婚妻子Mandy（馬筱梅）於北京補辦婚禮，不過Mandy最近陷出軌黑料是非之中，其前夫Robert提告爆料Mandy「叫床太大聲」，公開官司結果婚內出軌斷正，最近更被網友挖出疑似佢18歲時所影嘅多張辣照，風波再起，網上瘋傳。

疑似Mandy於2010年以「Q梅」之名當外拍模特兒，模樣同依家比起青澀好多，當時佢嘅Model造型變化多，鄰家女孩風、比基尼泳裝、女僕裝、海軍服等應有盡有，每套服裝都相當裸露，雖然體態較為豐腴，不過仍大方展露出傲人上圍，有啲相嘅姿勢更係火辣性感，令人想入非非，而當時18歲至20歲左右嘅佢同依家相比，細看臉型、山根、眼晴等容貌差異甚大。有網友為比對真偽，發現Mandy近期拍攝嘅照片中，耳朵同舊照片中幾乎一模一樣，更加認定係本人無誤。

此外，亦有人爆料Mandy母親早年係賣早餐維生，但佢曾說自己家庭環境唔錯，家人經營茶葉生意，有一整座茶山，遭網友質疑其「千金人設」崩塌。對於諸多爆料，Mandy、汪小菲都尚未回應，而汪小菲助理回應：「抱歉，這個我代表不了他們回答。」