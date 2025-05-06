東冲有料到：日本動漫人物在曼谷

展覽中有齊眾多1比1的幪面超人Figure任你打卡，對於小弟來說，最喜歡當然是昭和年代的「拉打」。（胡慧冲提供）

之前在香港舉行過的兩個展覽：《幪面超人50週年展》及《100%多啦A夢&Friends巡迴特展》，5月起移師到泰國曼谷上演。

前者於MBK商場內舉行，而後者則是ICONSIAM商場室內及戶外空間登場。這兩個曼谷的展覽相對香港的規模較小，《幪》的香港展覽特別設有提供特色飲品的Cafe，而曼谷展場只有很「陽春」的飲品，不過場內發售的紀念品則毫不輸蝕兼甚有睇頭，例如有不同幪面超人圖案的長型Mousepad，還有幪面超人1及2號的半解剖頭像，不可錯過的還有幪面超人造型喇叭及相關外套。

至於多啦A夢展覽內容方面，當日我未能親身前往香港的展覽，但從眾多社交媒體上得知，場內擠得水洩不通，今次相對地曼谷的場地人流未算十分多，我於周六到訪也不覺特別多人或擠擁，不用擔心打卡時要大排長龍或將其他訪客拍入鏡。

姑置勿論場地規模是不是被香港的比下來，曼谷這兩個展覽無論入場費的相宜指數，及場內旳舒服程度應該在香港之上。

如果你是《幪》或《多》的粉絲兼錯過了當時的香港展出，那便值得到曼谷看看，而且兩個展覽幾乎大部分區域都可任你打卡。

另一邊廂，CentralWorld還有《進擊的巨人》展覽舉行中，三個不同主題的展覽齊齊救市，希望令更多遊客到來欣賞。

胡慧冲