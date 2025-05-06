張曦雯劇接劇冇停手　生日都要開工

藝人張曦雯（Kelly）今日（6號）現身元朗出席開幕活動，分享護膚心得，亦透露稍後將會為新劇開工，適逢本月11日是Kelly 35歲生日，大會特意為她送上生日蛋糕慶生。

Kelly表示近日忙於為新劇《俠醫》開工，生日也會在工作中度過，她説：「時間真係好準，天氣一熱就開始外景，預計拍到5月尾，之後休息幾日就要去澳門拍新劇。」她透露將與張智霖、吳卓羲及高海寧合作拍攝新劇《璀璨之城》，她表示是首次正式跟幾位合作，就連戲裏戲外也是好姊妹的高海寧也是首次合作拍劇。她又表示《璀璨之城》將於澳門和珠海取景，預計拍攝數月：「可能會喺嗰度住幾個月，唔使兩邊走，之前內地拍劇都係咁。（男友跟埋去？）佢都好忙，會留喺香港做嘢，唔好成日見，哈哈！大家各自忙完見返會有返啱啱拍拖嘅感覺。」

談到她近年劇接劇忙個不停，她坦言每次機會得來不易，故不會嫌辛苦，笑言放工後便能放飛自我，反之會戥《俠醫》中的拍檔陳豪辛苦，因工作以外還要兼顧小朋友：「通常見佢食零食即係眼瞓，但佢從來唔會有負面情緒。」她大讚對方是好男人，除了要應付大量對白，每次開工都會預備「陳豪咖啡」給大家提神，很珍惜跟對方的合作機會。