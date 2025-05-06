衛蘭世巡深圳站邀JW做嘉賓　結他手爸爸現身支持

歌手衛蘭（Janice）近日在完成在深圳舉行的2場巡迴演唱會，兩天的演出她分別請來王灝兒（JW）和衛詩（Jill）擔任嘉賓。10年後Janice與JW再次合唱《男人算什麼》掀起回憶剎，JW提起15年前錄音時的趣事：「當初錄音時，我把全首歌唱完，完全不知道會變成與Janice合唱歌，覺得自己演繹兩人吵架的歌詞很奇怪，但知道和你合唱時十分開心，很多謝你給我這個機會。」

Janice笑指其實當時也不認識JW，但是覺得她的聲音太好聽，音域很廣、很厲害，非常欣賞這位女生。JW多謝Janice邀請表示對方是很重要的朋友：「衛蘭說過人生裏面一定會遇到一個天使，對我來說Janice就是那位天使，她是一個最真實最好，最願意給予很多愛的歌手。」JW更透露等候時在旁看着Janice演唱的時候雙眼通紅，十分感動，覺得她唱得太動聽，希望一直唱歌給大家，JW則為大家帶來自己的歌曲《矛盾一生》。

衛蘭第2場巡唱嘉賓是她她孖生妹妹衛詩，兩人合唱《Funny Jealousy》，在台上大談兩姊妹小時候的趣事，Jill更大膽表白自己最喜愛的歌手是家姐。

深圳站巡唱衛蘭的爸爸也有現身支持，Janice憶起爸爸教她彈結他的往事，自彈自唱《Only Love》送給他，爸爸在台下一起大合唱，擺動雙手，場面十分溫馨。