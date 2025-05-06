曾樂彤推第二首派台歌　警惕不要忘掉原本樣子

歌手曾樂彤今日（6日)推出今年第二首派台歌《蚊子血》，歌曲以張愛玲的「蚊子血」為靈感，展現在獲得愛情後卻不再被珍惜的一面。曾樂彤透露剛開始填詞時，腦中就浮現出《蚊子血》的MV概念，造型唯美，更大騷美腿：「MV一開始，我會化身一朵巨型玫瑰花，接着有隻手突然出現，猛烈地將我拍死，然後我就從玫瑰花變成一隻垂死的蚊子。」

曾樂彤坦言對執行MV的概念感到擔心，尤其是身邊的朋友聽完後，也不知如何反應，她說：「所以我真的很幸運能遇到這次的導演和團隊，這可能就是所謂的化學反應。他們將我這麼古怪、極致的概念拍得非常唯美。特別是在造型方面，大家都投入了很多心思和建議，誇張的紅色頭髮、超貼身的露腿body suit，他們讓我相信最終成果會很好！我最開心的是看到每個人都投入、have fun，感覺我們一起成就這個作品。」

《蚊子血》延續前作《白月光》的故事，描繪了人們容易將日夜相處的對象視為蚊子血，想得無比邪惡。歌詞中提到「男人說的我愛你純屬悅耳 事後便沒有意思」，問到會否擔心得罪男性﹖曾樂彤笑着回答：「不怕，哈哈哈，因為《紅玫瑰與白玫瑰》的主角就是這樣，不知道愛是甚麼。其實重點在於歌詞的最後一句，『警惕各位 不要忘掉 原本樣子』！」