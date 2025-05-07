【是日通勝】

農曆四月初十

乙巳年 辛巳月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：出行、動土、移徙

忌：作灶、修廚、田獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、36、32

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運不錯，多與人合作，營商投資均有利。

金牛座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

雙子座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

巨蟹座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

獅子座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

處女座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

天秤座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

天蠍座：運勢全線上升，財運特別好，生活冇煩惱。

人馬座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

山羊座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

水瓶座：感情關係存暗湧，相處態度不變將有麻煩。

雙魚座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）馬 多阻滯

鼠：蠻橫霸道惹人厭，須檢討，避免樹敵。

牛：做事積極又主動，職場上可嘗到甜頭。

虎：珍惜當下，不跟人比較，煩惱少好多。

兔：財運稍遜，宜預留金錢應付意外開支。

龍：感情關係現危機，有可能遭伴侶厭棄。

蛇：身心狀態佳，工作運不錯，財運一般。

馬：是日沖煞，易被壞情緒拖慢工作效率。

羊：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

猴：改善人緣好時機，熱心助人帶來好運。

雞：工作運下降，做事要打醒十二分精神。

狗：事業與財運上升，專注工作會有得着。

豬：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖豬者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

因應肖豬者的雙重性格，他們在姻緣路上通常會出現兩種情況。情緒穩定而生活順遂的肖豬者，因為個性常常流露溫和友愛的一面，所以也較容易吸引異性的目光。然而際遇較多波折的肖豬者，因為生活不太如意，所以個性也起伏不定，有時更會因為空虛感而令感情生活相當混亂。

肖豬者並不多情，對伴侶一般採取較長時間的觀察，才會決定是否最理想的終身伴侶，所以很少急就章地亂選對象。

肖豬雖然渴望找到心靈伴侶，但他們一般不急於結婚，認為兩個人只要能舒服地共處便可，因此不少肖豬者都有晚婚的傾向。不過，肖豬者對於家庭的觀念較傳統，一旦打算生兒育女的話，便會覺得有結婚的必要。結婚以後，肖豬者會盡心盡力照顧家庭，做個稱職的丈夫或妻子。

‧男性貼士：

肖豬的男性追求異性時的節奏一般較慢，雖然真心一片，但他們會有猶豫不決的表現，以致有時白白錯失時機。

‧女性貼士：

肖豬女性即使面對心儀對象，也會有點欲拒還迎，所以追求者必須更加積極主動才行。她們大多喜歡聰明、熱情的伴侶，從朋友開始而進展成為戀人，會較易得到她們的歡心。