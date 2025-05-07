楊梓菁離奇患甲狀腺亢奮症　病後眼凸擔心毁容

武打女星楊梓菁向來搏殺，榮升人母後繼續兼顧幕前工作，自去年起突然絕迹幕前，神隱多月的她爆出身體嚮起警號，免疫系統攻擊甲狀腺導致失眠、暴瘦，日前現身慘變大細眼，容顏受損崩潰擔心「毁容」。

楊梓菁（Wiyona）前年8月秘密誕子，產後不久她便火速投入演藝工作，同時投資經營自家首飾品牌，又要兼顧照顧兒子，雖然分身有術，但Wiyona並非如外表般永遠打不死，做慣女英雄角色的她，都有倒下來一日，日前她接受訪問，透露去年7月身體出現免疫系統毛病，自我攻擊甲狀腺，出現甲狀腺亢奮症狀，心跳手震、失眠及暴瘦等徵狀，而最令她難受的是眼睛突出，經藥物治療後雖然逐漸康復，但仍然出現大細眼，Wiyona看到容顏受損完全接受不來：「係接受唔到，我做咁多運動又食得健康，原來有唔開心係冚住咗，用開心去遮蓋住唔開心，只係將唔開心事放喺一邊，當儲吓儲吓壓力就爆出來。」

她表示患病期間不想照鏡和出街，獨自到酒店狂喊：「崩潰完發洩完，上網做資料搜集，知道係有機會醫好就去求醫，畀自己知道有機會變番好係好緊要。」她說幸運是有屋企人和伴侶為她分憂，現年歲半的兒子亦好生性，看到她眼睛貼上紗布，會主動錫媽媽，擔心媽媽痛在哭，令她好感動：「阿仔望住我眼神，我覺得自己好似毁咗容，點解阿仔會知我要錫錫呵番？佢咁細個真係好神奇。」

Wiyona除了接受類固醇藥物治療，同時接受養生療程，透過拉筋、靈修和健身運動各方面配合，讓身心靈都得到醫治。生病後並重燃起她開設Studio的念頭，近日她與友人在大坑開設集合運動拉筋和身心靈療愈的中心，提供一處休息和紓壓的地方：「自己係新手媽媽好緊張，一直好綳緊唔識放鬆，所以好想話畀其他媽媽知道，如何提升身體及身心靈健康嘅重要。」對於在經濟低迷下逆市開店，她解釋前幾年也開過瑜伽中心，現在租金相對便宜，認為是好時機，她表示原先預算花50萬裝修，現已超過百萬元，對於以五大元素，觸覺、味覺、感覺、視覺和身體接觸的治療方向很有信心，Wiyona早前又特別到台灣考了一個Barre fitness牌，希望有機會親自開班教授。

場地：EL SOL