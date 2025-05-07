阿爾柏仙奴1原因被片商嫌棄　險做唔成「教父」

荷里活老牌男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）70年代憑兩集《教父》（The Godfather）黑手黨人物米高古良年走紅，不過原來當初派拉蒙電影公司拒絕導演哥普拉（Francis Ford Coppola）提議由他任男主角。

據知電影公司的高層與該片的監製均認為僅得1米70的阿爾太矮唔夠台型演「教父」，而監製更經常以「嗰個侏儒」來形容阿爾。但哥普拉堅持以他任男主角，最終成功說服派拉蒙。亦證明哥普拉獨具慧眼。據知由於阿爾拍攝首集《教》時太窮，以片酬作抵押並向派拉蒙借多1.5萬美元（約11.7萬港元）債項，雖然阿爾拍攝《教》有名冇利，但1990年拍到《教父第三集》時，阿爾已貴為大明星，當哥普拉邀請他入劇組時就被他「獅子開大口」要求700萬美元（約5,390萬港元）片酬，哥普拉因而嬲爆並威脅改劇本安排他於開場死亡。最終阿爾願意減兩百萬美元（約1,540萬港元）拍攝。

其實在《教父第三集》之前，哥普拉曾邀請他飾演1979年戰爭片《現代啟示錄》（Apocalypse Now）Willard隊長一角，但被他有禮貌地婉拒，他當時笑言：「我會為哥普拉做任何嘢，但我唔會同佢去打仗！」最終角色由另一男星馬田辛（Martin Sheen）飾演。