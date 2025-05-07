陳欣妍恨「娶新抱」為愛犬招親　上堂學做新手狗主

藝人陳欣妍去年榮升狗主，首次養狗的她表示從愛犬身上看到自己童年的影子，希望通過養狗彌補兒時遺憾，她更將傳宗接代的重任交托愛犬，笑言要在本網公開為狗狗招親！

藝人陳欣妍（Shirley）去年成為新手狗主，養有一隻馬爾濟斯犬，取名Easy，現時一歲大。她稱自小已喜歡狗狗，惟媽媽不准飼養，大學後她一直物色合眼緣的狗狗，去年終於遇上夢中情狗：「我一直好鍾意馬爾濟斯呢個品種，見到Easy，令我覺得就係你喇，我等咗好耐，終於養到自己嘅狗，達成心願清單。」她大讚Easy性格好，乖巧又癡人。

Shirley表示事前有上網做足功課，並請了老師上門教導Easy：「其實係教我，我擔心有咩做得唔啱，會令狗狗病，老師亦有教狗狗指令同定點去廁所，一共上咗4堂。」講到與狗狗的趣事，她指由於喜歡粉紅色，經常會為愛犬穿上粉紅衣服，故不時令人誤以為牠是狗女，但其實Easy是男仔：「佢鍾意靚女，有次去沙灘見到好多外籍女郎着比堅尼瞓低曬太陽，佢會爬上女仔身上，但對住狗，佢只鍾意同狗仔玩，唔鍾意同狗女玩。」

彌補兒時遺憾

Shirley又坦言沒想到會在愛犬身上看到童年的自己，感覺神奇：「好多人都話Easy似我，尤其眼睛，我同佢嘅相處，會令我諗起細個同媽咪嘅相處，會喺佢身上彌補番細個嘅遺憾同修補傷口，有種療愈自己嘅感覺。」Shirley又表示未為愛犬絕育，直言恨做奶奶，有意為愛犬繁殖下一代：「前排我媽咪話想抱孫，我同佢講，你唔使諗我住，依家全家人最大希望係Easy，佢要為我哋陳家傳宗接代。（你物色新抱會唔會好嚴格？）我係開明奶奶，唔係我物色，係Easy物色，由佢自由發展。」她更透過本網為Easy公開招親，代愛犬自我介紹，揚言對另一半冇要求，非常搞笑！