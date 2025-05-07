劉詩詩「床戰」張雲龍甜到漏　片酬大縮水照袋1600萬

內地女星劉詩詩與張雲龍主演的古裝新劇《淮水竹亭》熱播中，二人上演多場甜蜜戲碼熱爆全網，近日更流出二人片酬，指張雲龍的酬勞僅屬劉詩詩一半，可謂「同人唔同命」。

女星劉詩詩與丈夫吳奇隆近年屢傳婚變，但她在主演的熱播劇《淮水竹亭》，與拍檔張雲龍上演虐戀，劇內充斥多場吻戲及床戲。劉詩詩以乎完全豁出去，與張雲龍的親暱互動及身體接觸似足真實情侶，令劇迷大嗌「甜到漏」，未知吳奇隆睇到時會否眼火爆。

據悉，《淮》劇製作費不菲，除劉詩詩及張雲龍外，劇組更找來人氣小生丁禹兮、翟瀟聞以及憑主演《難哄》獲封「新一代初戀女神」的章若楠坐鎮，單是片酬支出已令人咋舌！近日一眾演員的酬勞疑似曝光，有指劉詩詩的片酬高達1,500萬元人民幣（約1,609萬港元），成為全劇之冠。而身為男主角的張雲龍片酬僅為劉詩詩一半，約收750萬元人民幣（約805萬港元），反觀章若楠僅客串3集，投資方竟願意支付450萬元人民幣（約482萬港元）片酬，可見其身價水漲船高。

登熱度榜首位

值得注意的是，劉詩詩今次雖為「片酬一姐」，但相比她早前夥拍劉宇寧演出的劇集《一念關山》所收的1.1億元人民幣（約1.18億港元）片酬，可謂縮水9成，但其演出依然落力。劇情交代黑化後的她因失憶而忘記與張雲龍相戀，更一度捅傷對方右胸，但她清醒後為救張雲龍，與對方在水中上演深情擁吻。

另一幕中，她又扯開張雲龍衣服幫他療傷，結果兩人順勢上演床戲，張雲龍的臉部更差點緊貼劉詩詩胸部，畫面香艷震撼，引來不少網民熱議，難怪《淮》劇一度成為內地劇熱度榜冠軍，播放量更早已突破1.68億。