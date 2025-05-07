容祖兒自爆年底登啟德　嗌定歌迷撲飛

樂壇天后容祖兒日前在個唱上爆響口，透露將於年底登上可容納逾4萬人的啟德體育園，即場呼籲粉絲要撲飛鼎力支持！

型男謝霆鋒上月一連4晚假啟德體育園主場館舉行演唱會，獲得空前成功，令新場館變成一眾天王、天后必爭之地，其中天后容祖兒（Joey）亦不止一次表示視可容納逾4萬人的「大場」為新目標。日前，她在澳門舉行《ETERNITY》演唱會，率先相約歌迷在啟德再聚，令全場起哄。

在逾10分鐘的Talk騷環節中，Joey盡訴心中情，期間有女歌迷表示因生B而錯過了她之前的演唱會，Joey聞言即風趣謂：「生仔緊要啲」，隨即漏口氣說：「今年年尾邊個話我做啟德㗎，總之啟德見啦，多謝大家支持，我做完呢一Round嘅騷，都要準備一下新嘅演出，咁希望大家可以聽者有份，啟德咁多個座位嘅話，你哋唔幫手嘅話，啲飛買唔晒㗎，知唔知呀？」

自言似保險經紀

她又直言每次演出都會全力以赴：「你哋睇完我演出後，唔知下一次幾時再睇，希望你哋每次睇完我嘅騷都係好好嘅回憶，當然希望你哋下次再嚟。作為一個歌手，最緊要曲不離口，咁就可以唱得多啲，觀眾就唔會離開我。」更笑言自己似保險經紀，演唱會門票就是保單，每次開騷都期待收到「翻單」。