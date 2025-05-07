東方日報C1：莊子璇拒圈中人約會　收風避渣男

前港姐冠軍莊子璇成視壇新人備受公司力捧，隨時成為劉穎鏇2.0,然而，愛情路上卻交白卷。她稱雖有圈中異性主動追求，但無膽進一步接觸，加上有好心師姐為她盤點圈中渣男，令她對他們敬而遠之。

2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）素人變明星一夜成名，入行年多，由大學生一腳踏入夢工場，她自問對娛樂圈閱歷淺，面對同行異性主動接觸會有所保留，加上是渣男磁石體質，令她不敢輕舉妄動。

Hilary年輕靚女，理應吸引不少裙下之臣，但她卻指現實不似預期：「以前嘅追求者都係同學仔，依家更加少，基本上圈外一個都冇，圈內反而有一、兩個。」雖曾有圈中人約她外出，但全被她拒諸門外：「人哋Hi完我，可能對方只係打算認識吓、做朋友，但我已經同佢講拜拜。（點解？）因為我好驚，未熟悉呢個圈，唔夠膽同人做朋友，而且對方唔係我嗰Type，所以入行以來我冇同異性出過去。」

唔使有錢但要靚仔

她稱讀書時期跟同學能有長時間接觸及了解，但出來工作後，與同行真正相處機會並不多，故不會貿然展開一段關係，並直指：「呢行唔係個個係好人，所以要觀察耐啲。（你點知對方唔係好人？）觀察到，某啲人好花弗，同埋有識嘅朋友、師姐會講。（同你講如果某某約你要拒絕？）係，我估佢哋淋過雨都想幫人擔遮，好嘅就結晒婚，我唔想談好短又冇結果嘅愛情，咁樣冇意思，寧願自己一個人。」她又自認是「渣男磁石」，多次被有女友的男士追求，令她大叫怕怕，拍拖前要慎重考慮。談到擇偶條件，她自嘲膚淺，是外貌協會成員：「除咗專一同善良，最緊要靚仔，好似吳彥祖咁，可以唔有錢，但要靚仔，哈哈，因為我現時需要情緒支持多過經濟支持。」

Hilary無膽闖情關，但工作上卻勇於接受挑戰，主持、綜藝及拍劇一一染指，早前拍攝處女劇《金式森林》，跟郭晉安、龔慈恩及羅蘭等好戲之人合作，她表示試造型時忐忑不安，直到拍攝也未有一夜能安眠：「有時會扎醒，夢見有人叫Action，我成個人彈起身，控制唔到個身體，壓力好大，因為同劇對手太勁，我怕NG拖累其他人遲收工，但佢哋好好，完全唔介意，仲叫我慢慢嚟。」她直言以前不喜歡拍劇，因等待時間太長，後來因一場戲令她樂在其中並愛上演戲：「嗰場戲係我哋幾兄弟姊妹同郭晉安飾演嘅爸爸分離，本身傾好咗有啲人喊，有啲人唔喊，但最後係所有人都忍唔住喊，我仲喊到崩潰，見到導演都感動到喊，覺得自己進入咗個角色。」

提到無綫近期鬧花旦荒，Hilary被看好成為「新一代小花」，無綫監製文偉鴻的劇集《奪命提示》剛播畢，其新劇已籌備多時，亦即將開拍，雖然劉穎鏇向來是文偉鴻的愛將，有樣有身材，夠晒拚搏，但據知Hilary今次都有份擔演新劇，肯學肯捱的她隨時受栽培成為「劉穎鏇2.0」。說到有機會成上位小花，她笑言聽到會覺得開心，但強調做綠葉也無妨：「公司真係好錫我，畀好多機會我，希望之後做嘅嘢唔會令公司失望。」Hilary現時的工作量不算多，收入有限，問到可有經濟壓力？她坦言：「畢業後冇再問家人攞零用錢，雖然手頭有啲緊，但仲可以，依家住屋企、食屋企，但可能要過多幾年先可以畀到家用。其實媽咪都有催，但我拖住先，依家負擔唔起，佢都好體諒。」

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