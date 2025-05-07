《黑白大廚》白種元道歉5分鐘　宣布暫停所有演藝活動

因擔任韓國大熱廚藝節目《黑白大廚》評審而走紅的白種元，食住人氣在飲食界繼續大展拳腳。不過隨着他旗下餐飲品牌連番爆出負面新聞，昨日（6日）白種元突然拍了5分鐘的道歉片，並宣布全面暫停所有演藝活動。

今年初開始，白種元及其所屬餐飲集團品牌「The born Korea」不斷傳出負面消息，包括材料含量未達標、違反原產地標記法、違反衞生法、以及員工涉及職場性騷擾等，加上有人爆料白種元在節目以權勢霸凌導演、要求主導權，讓他的好形象破滅。

有關傳聞不斷發酵，白種元昨天突然透過官方Channel上載5分鐘道歉影片，宣布將全面暫停所有演藝活動，並回到餐飲集團致力改革。白種元在影片中透露，待他整頓好公司，嚴格審查所有食品及衞生問題，並逐一改善後，才會再度現身公眾。為了旗下加盟店安心，白種元表示會親自到每一家加盟店，跟店主溝通，讓他們可以感受到總公司的支援，不再被誤會他只專心演藝事業，而不顧加盟店的生存問題。

白種元在影片中指出，即使中斷所有演藝活動，但不包括手上拍攝的綜藝節目，分別是《黑白大廚》第二季和《生意天才白社長》第三季。《黑白大廚2》已確定於2025年下半年播出，且是全球招募廚師拍攝，因此很難延期上架。而《生意天才白社長3》目前正在法國拍攝中，難以更改或取消，電視台方面決定第三季仍按照既定日程繼續拍攝，不過播出時間尚未確定。白種元去年底已完成拍攝的MBC節目《南極廚師》，原定四月播出，目前無限期延後，至於具體原因，則有待電視台公布。