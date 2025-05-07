陳柏宇新歌MV拍出靈魂視覺　坦言最害怕失去親人

歌手陳柏宇（Jason）於年初完成演唱會後，推出早於演唱會時已首唱的新歌《漂流木》，以窩心旋律唱出於殘酷世間中與命中注定那人，一同漂流面對種種的溫暖情感。他透露演唱會時作品尚未完成錄音：「當時決定做埋個演唱會先決定點樣去埋尾。」在演唱會後，再與製作團隊重返錄音室，並由演唱會版本出發，對新歌的演繹、編曲進行微調：「所以其實依家呢個版本係受到演唱會版本影響。」

新歌以失去及展望為主軸，將人比喻成於海中漂流的殘破木塊，MV由一位婆婆作為主角，描繪老伴懷中離世後，以靈魂方式回去對她人生富有意義的地方及回望家人最後一面的情景，為營造出靈魂視覺，拍攝團隊出動航拍機拍攝。

在旁觀看的Jason對於MV以VR式航拍拍出幽靈的POV感到驚奇，認為可令觀眾更易代入鬼魂的視覺當中。問到Jason最害怕失去甚麼，他回答：「最驚一定係失去親人，但試過之後就反而冇咁驚。」他亦訪問過MV中的婆婆及公公，婆婆坦言最怕失去健康：「冇咗健康，根本就廢咗，有再多嘅錢、再多嘅物質都冇用。」公公則回應：「屋企嘅親情。無親情何來有家呢？」Jason聽後笑言：「你兩個可以Battle（戰鬥） 吓。」