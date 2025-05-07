拒認與田中圭不倫戀　永野芽郁流出肉麻露骨短訊

25歲日本玉女女星永野芽郁，上月底驚爆暗撻合演電影《接棒家族》的40歲已婚男星田中圭，同時劈腿韓星金武俊，震驚藝能界。雖然3位當事人各自否認緋聞，強調只是一場誤會，但當地傳媒繼續追擊，今日(7日)再公開永野與田中圭的肉麻露骨短訊。

雜誌公開永野與田中圭的短訊對話及兩人的自拍相，當中永野向田中圭大膽示愛：「一直都喜歡你，我們太愛對方了。」田中圭冧爆回應：「真的是這樣」，又說：「雖然只開始了7個月，但每日都過得好濃密，永遠喜歡你。」兩人又大談閨房事，永野說道：「我家的床很適合你吧！笑」田中圭則說：「有芽郁的味道。」而不倫醜聞曝光後，兩人又於短訊中「夾口供」，承認對事務所講大話，田中圭更表示怕對事務所講出真相後，會失去永野：「我只怕失去芽郁」，完全當結婚14年的老婆SAKURA冇到。之後，永野又問到田中圭的妻子是否知情，田中圭表示：「我會說是關係非常好的朋友，雖然明明不是這樣」，永野則當正自己是勝利者表示：「她不知道阿圭有真的喜歡的人，有點可憐。」

此外，男星阿部寬主演的TBS電視台重頭劇《Caster》首集收視有14.2%，但合演的永野曝出不倫劈腿醜聞後，收視不斷下跌，本周日播出的第4集收視再創新低，錄得10.4%。