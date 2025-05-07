宥勝復出失利後驚傳離婚　貨櫃屋愛巢人去樓空

台灣藝人宥勝2023年捲入性騷擾女員工風波，依強制猥褻罪判他8月徒刑，但宣告緩刑5年，可不用坐牢。早前他晒出跟公益平台合作影片欲復出，引起外界強烈抵制及杯葛，迫使他宣布「未來不再以宥勝的名義參加任何代言、演出、品牌活動」，今日（7日）再爆出他已經離婚的消息，一家四口似乎亦已搬離位於台中清水的200坪（約逾7,000呎）農宅。

宥勝上月為復出演藝圈試水溫，卻因為毫無悔意挨批，連帶老婆慈惠團購事業遭抵制，終讓他退出演藝圈，如今爆出宥勝身份證配偶欄已經空白，兩人似乎已經離婚。據台媒稱，有知名人士透露慈惠會做出切割，除為了未來尋求活路，另一說法則是宥勝爆出強制猥褻案前，慈惠早就已經與他離婚，不禁讓人推測是否有不可告人內幕。

宥勝曾為小孩教育搬到台中清水將近6年，落腳田中央的度假屋，由於是由組合貨櫃及造景結合而成，當時一家四口入住時，吸引不少民眾前往拍攝。如今該處幾乎沒有人煙燈火，推測宥勝全家早已經搬離該處，至於住宅四處圍起大面積帆布牆，也是不堪附近民眾指點，只好出此下策遮擋，以維護一家隱私。

對此，宥勝的前經理人表示：「我收到的回覆，『不再對外回應』」，暗示宥勝不會針對離婚一事多做說明，同時宥勝也緊急將多個社交帳號關閉，避開外界紛擾。而老婆慈惠只是把社交網照片、影片全部刪除，僅保留過去的文字貼文，但目前手機已經關機，無法聯繫。

宥勝上月亦曾被民眾目睹現身機場，網友推測他仍依既定計劃出國，避走海外，當時協助他復出的廠商，淪為「第一個為性犯罪者宥勝鋪路的廠商」遭網友抵制，最終只能以道歉收場。