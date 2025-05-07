【簡潔生活學】藥箱變成首飾箱

「藥箱變成首飾箱」這句經典的廣告口號，相信有很多朋友都聽過，如果沒有，朋友你實在太年輕了！

最近的天氣忽暖忽涼，最容易患感冒，尤其現在的病菌愈來愈「惡」，身體抵抗力差一點就很容易病倒。

大家有沒有這種經驗，當身體有點不適，有少少頭痛、少少鼻水，很自然便會拿些傷風感冒丸「頂一頂」，但是，打開藥箱時發現原來沒有相關藥物，即使有，但都已經過期，這時，頭好像更加痛了。

其實除了衣櫃、雪櫃，藥箱也是整理生活的一個重要位置。

每個人或者家庭都有自己的習慣，如果空間足夠，最好揀選一個櫃桶來存放藥物，因為現在個人健康用品的需求較以往多，包括口罩和檢測棒，所以所需的空間相對較大。假如真的空間不多，按傳統用一個藥箱也沒太大問題。

要記着，擺放在陰涼、太陽曬不到位置，否則高溫會令藥物變質。而高度，可按家庭成員方便拿取而定，若家中有小孩便要放在較高位置，否則一般伸手可及就最好，因為身體不適還要左摷右摷，實在費時失事。

由於藥物必須安全服用，所以應按用途分類：例如止痛藥、感冒藥、處方藥，還有膠布或藥膏等等，分清楚位置，可隨時拿到需要的；其次，定期檢查藥物的有效期限，大約半年檢查一次，吃了過期藥無療效固然不妥，更分分鐘產生毒性，吃壞身子，得不償失。

所以，必須定期清理過期及避免囤積剩餘的藥物，並按照正確的處理方式進行丟棄，這也有助於環境保護。

想藥箱變成首飾箱，最重要保持健康飲食及充足睡眠，以及正面思想。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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