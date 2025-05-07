陳妍希現身撐楊丞琳冧爆　梁超怡係忠粉：是我整個青春

台灣天后楊丞琳近日假香港亞博舉行巡唱，全場爆滿，獲失婚好友、台灣女神陳妍希驚喜現身捧場。隔咗幾日，陳妍希終於都有時間upload騷後感，佢自爆呢個巡演佢其實已經睇過，不過佢今次第一次聽姊妹台上唱粵語歌，覺得勁好聽，不枉佢山長水遠兼腳瘸，都飛嚟香港睇騷。陳妍希留言：「最近看演唱會看得我都有點不好意思了，但寶貝的演唱會還是要看的，瘸啦瘸啦的也跑到香港來看了～這個巡演，我其實已經看過了，但有些許的歌單不一樣，有些歌聽起來感覺也不一樣了，每次都有不一樣的感受，真好🩷話說第一次看寶貝在台上唱粵語歌，覺得很好聽誒,喜歡💕」

而2022年港姐季軍梁超怡原來係楊丞琳忠粉，佢都去咗入場睇騷，仲勁High上載近2分鐘嘅睇騷片，首首佢都跟住唱，全情投入撐偶像：「最近其實看了蠻多演唱會的 但真的我最期待的就是丞琳的 畢竟她是布滿我整個青春啊 終於來香港看演唱會了 真的開心死那些年我們一起追過的台灣偶像劇～真的好懷念！誰懂啊～～真的差不多她的每一首歌我都會唱 每一部劇，我都看過。在這裏不禁要感嘆一下時間真的過得很快..還有 她的每一套造型都超級美 美慘了！！！看得出來她真的很努力準備這場演唱會 還特地為我們練了三首粵語歌 舞蹈也跳得超好的 由晚上8:30一直唱到11:40分 也太厲害了吧真的是滿滿回憶的一個晚上～」