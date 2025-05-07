金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　偷拍性愛照威脅

韓星金秀賢於3月初爆出在已故女星金賽綸未成年已交往，陷入爭議，演藝事業一鋪清袋，因形象受損遭廣告商索償逾3,100萬港元。今日（7日），金賽綸家屬與金秀賢之間的戰火持續燃燒，女方家屬約下午1時舉辦記者會反擊，透過「橫豎研究所」公開金賽綸生前錄音檔，稱為金賽綸身亡前一個月與人對話的音檔，當中她提及國中到大學和金秀賢交往：「中二寒假時，第一次和金秀賢發生性關係，被利用了」，情緒激動講到發生過度換氣。遺屬已確認金賽綸未成年時期，從初二寒假開始，金秀賢就強迫她進行猥褻行為，並實施了包括性騷擾在內的性侵犯，故對金秀賢提告違反《兒童福利法》。

現場更發表律師聲明，律師為金賽綸遺屬的法定代理人，表示：「已經針對金秀賢以違反《兒童福利法》及誣告罪提交了告訴狀。」更提到《兒童福利法》第17條第2項規定，家屬認定金秀賢自金賽綸國中二年級寒假起，對其進行猥褻行為或性騷擾等性虐待行為，因此以違反《兒童福利法》進行了告訴。

錄音中的女聲說道：「和秀賢歐巴以及聚集在那裏的那些人們，真的很可怕，那些人根本不是正常的人，那些人完全講不通，中學的時候好像就開始利用甚麼的。唉，老實說，那時候我是他的女朋友，他明明知道我那時候因為準備（某些事情）有多辛苦，可是發生事情之後，他對我做了甚麼，他心裏其實很清楚。」

疑似金賽綸在錄音檔中明顯情緒激動，呼吸相當急促，坦言：「我和他第一次發生（關係）是在國二的寒假。現在想想，覺得自己是被迫的。大家都說為甚麼不讓他受到懲罰。」更直言這段感情讓她感到很荒唐：「從國中時期開始就覺得好像被利用了。」

對於金秀賢見死不救，金賽綸相當絕望，「說實話，我是他的女朋友，但他明明知道我從國中時期就對他怎麼樣了，卻在我發生（酒駕）事故後，為了錢把我搞成瘋子。最誇張的是，他還向我展示了他和我發生（關係）時拍的照片。」接著說：「現在想想真的很荒唐，從中學開始我就覺得被利用了。說實話我是他女朋友，他也知道我從中學開始是怎樣對他的。可是出了（酒駕）事故之後，他卻為了錢把我變成了瘋子。更誇張的是，他還把和我發生關係時拍的照片拿給我看。」金賽綸又爆金秀賢曾向她透露曾跟偶像成員上床一事：「他說和他上床的那個偶像成員身上有海帶味，所以在手機中把對方備註為『海帶』，還拿給我看。」

對此，金秀賢經紀公司Gold Medalist發聲明表示：「《橫豎研究所》繼上次記者會之後，再次針對金秀賢散佈不實訊息，我們對此深感擔憂」。為了避免造成不必要傷害，經紀公司也呼籲媒體：「對於尚未經過證實的片面主張，在報導前，務必先向我們確認事實，以防止虛假資訊傳播與再產出。」