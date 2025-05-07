遺屬聲稱舉報者遭襲擊　金秀賢事務所曾開價收買金賽綸錄音

韓星金秀賢於3月初爆出在已故女星金賽綸未成年已交往，陷入爭議。不過，金秀賢堅稱是在女方成年後才交往，並向金賽綸遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」以損毀名譽為由，提出賠償訴訟。

金賽綸的遺屬今日透過短片平台「橫豎研究所」舉行「金秀賢重大犯罪」記者會，遺屬堅稱金秀賢在金賽綸未成年已開始交往，而「橫豎研究所」公開金賽綸死前約1個月，於今年1月10日與友人的通話內容，她向友人透露從初中二年級已開始跟金秀賢交往，但上大學時就分手，又透露自己是在中學二年級時跟金秀賢發生性關係。

金賽綸遺屬代表律師又指今日緊急召開記者會，是因為舉報人遭受襲擊，持有金賽綸與友人長約1小時30分錄音內容的舉報者，於韓國時間本月1日在美國遭到襲擊，舉報人頸部被刀刺了9次。根據記者會上公開的醫院診療記錄及傷口的照片，傷者頸部、右肩被刀刺傷，傷口很深，縫了21針，左手手掌有傷口，是極具攻擊性的刀傷，縫了11針，左手無名指也受了重傷，而右側頭部、耳朵亦嚴重受創，還有腦震盪，總共縫了32針。

遺屬認為若繼續沉默，事態將進一步擴大，故認為至少要公開部分內容。據悉襲擊事件發生在美國時間4月30日(即韓國時間5月1日)，而在事件發生前的周五深夜，涉案的一名韓國人與一名中國人通過紐約的機場入境，代表律師認為這是一宗預謀的犯罪，目前已交由FBI進行調查。

「橫豎」又透露金賽綸與這位舉報者至少認識10年以上，去年10月底萬聖節在美國新澤西一家酒吧重遇，今年１月再約出來聊天，金賽綸當時透露自己被金秀賢、李振浩等人折磨得筋疲力盡，很想離開韓國，想要在美國生活，舉報者稱是在金賽綸同意下進行錄音，金賽綸於2月16日去世後，他看到網紅李振浩在節目曝光與金賽綸的內容，於是寄郵件去阻止他，沒想到自己會遭受襲擊，他已把手機交給美國執法人員，並交由FBI進行數據取證。

遺屬又聲稱金秀賢所屬事務所Gold Medalist的一名高層曾致電話給舉報者，提議支付40億韓圜（約2,210萬港元）以收買錄音，金秀賢的律師們也曾致電。而之前一直為金秀賢發聲的網紅李振浩，亦曾向舉報者提出以10億韓圜（約553萬港元）收買金賽綸的錄音。