「泰」有星味　最佳女主廚餐廳

今屆2025年度「世界50最佳餐廳」頒獎典禮將於6月19日在意大利舉行，早前率先公布「世界最佳女主廚」得獎者，由泰國曼谷米芝蓮一星餐廳「Potong」主廚兼創辦人Pichaya‘Pam’Soontornyanakij奪得。她去年則獲選「亞洲最佳女主廚」，今年更上一層樓，成為首位獲獎的亞洲女性與泰國女主廚，認真巴閉！其實泰國有不少炙手可熱的女主廚，她們掌舵的餐廳更贏盡口碑，不少更是米芝蓮星級之選，為大家帶來極致的味蕾享受！

五行五感料理哲學

「世界最佳女主廚」Pam是中泰混血兒，家族四代扎根唐人街，曾曾祖父是來自金門的移民，在曼谷發展中藥事業。位於唐人街的「Potong」，就是由家族百年歷史中藥舖「普通大藥房」改建而成，這座五層樓高的中葡風格建築，1樓是小酌放鬆的空間，2樓及3樓是主餐廳，並會展出藝術裝置，4樓的酒吧原是昔日華人吸食鴉片的場所，至今仍保留着當年的中式梳化床。頂樓露台有原藥房的標誌作裝飾，是欣賞唐人街美景的最佳位置。Pam自幼受母親廚藝啟蒙，雖本科攻讀藝術設計，卻毅然赴紐約學習烹飪，並以優異成績進入米芝蓮三星餐廳Jean-Georges學習。「Potong」供應「先鋒泰中菜」（Progressive Thai-Chinese），用餐時間4小時的Tasting Menu展現出Pam的「五行五感」料理哲學，「五行」指的是「鹹、酸、辣、質感、梅納反應（Maillard Reaction）」，「五感」則是視、聽、嗅、味、觸覺，Pam希望透過「五行五感」的運用，為客人帶來創新的飲食體驗。例如招牌料理「泰式炒河粉」，選用肥美鹹味的卡拉比內羅蝦，再分層鋪上醃蘿蔔、豆腐和羅望子等，搭配用蝦頭熬的醬汁，頂層河粉薄片印上紅白藍泰國國旗，為視覺帶來新鮮感。另一道招牌菜「熟成14天五香烤鴨」，製作過程結合了傳統與現代烹飪方法，選用泰國北柳府農場的鴨子，不會過分肥膩或瘦柴。與5種香料一同浸泡至入味，鴨肉在醋水中輕煮，然後晾掛14天乾燥熟成，最後用焗爐高溫快烤，呈現外皮酥脆，鴨肉粉嫩多汁的效果。於另一道「蟹肉｜蟹籽｜黑胡椒｜肉湯」中，選用本地藍蟹與泥蟹，並從中菜獲取靈感，將蟹黃醬與黑胡椒醬填回蟹蓋內，讓食客能體驗刮蟹蓋及食蟹黃的樂趣。另外配以蟹黃油麵包，以及鮮味蟹湯。Pam將傳統泰中街頭小吃Rad Na（肉汁炒麵）用現代方式呈現，濃稠的高湯中散發著白胡椒和煙熏的香氣，以肉香豐富的羊肚菌和黑木耳口感代替豬肉，最後以奢華的堅果魚子醬作為點綴。Tasting Menu每位THB6,300起。

傳統木屋新派印菜

在曼谷Thong Lor區一棟60年歷史的泰式傳統木屋裏，藏着一間顛覆你對印度菜認知的米芝蓮二星餐廳「Gaa」，這裏是印度女主廚Garima Arora向世界展示「當代印度料理」的舞台。Garima Arora的故事，堪稱餐飲界的勵志劇本，出生於印度孟買旁遮普家庭的她原本是一名記者，在21歲時毅然放棄媒體工作，遠赴巴黎藍帶廚藝學院學廚。之後效力於地獄廚神Gordon Ramsay的餐廳及哥本哈根傳奇餐廳Noma，更在曼谷名店Gaggan擔任副主廚。2017年她在師傅Gaggan Anand的支持下，於曼谷開設自家的餐廳Gaa，短短一年便摘下米芝蓮一星，更以黑馬之態入圍「亞洲50最佳餐廳」。2019年她被選為「亞洲最佳女廚師」，2023年更為Gaa奪得米芝蓮二星，創下印度女廚師的歷史紀錄。Gaa的核心理念是將印度傳統烹飪技術應用於本地食材，Garima希望展現印度料理的多元面貌，不只有大眾心目中的咖喱與烤餅。14道菜的Tasting Menu靈感來自印度街頭小吃，卻以精緻手法重新演繹。例如「鴨肉冬甩」內餡有咖喱雞肝，佐以烤多士、菠蘿與荔枝，風味一絕。「裹殼炭烤玉米筍」則以辣椒粉、黑胡椒與青檸調味，上桌時仍裹著粟米衣，食客需親手剝開，再蘸上香甜粟米忌廉醬。「士多啤梨、魚子醬及荷沃油」也是十分特別的菜式，採用「相斥搭配」原理，三種風馬牛不相及的食材因同時有「三甲胺」分子(近似一種魚味)而變得和諧。此外還有「孟買三文治」，將海膽與克什米爾羊肚菌結合，放在印度傳統米煎餅上，東西風味碰撞。甜點同樣不容錯過，例如奧西特拉魚子醬配椰子麵包和腰果雪糕。Gaa的用餐空間也具藝術感，由曼谷建築工作室Architectkidd操刀，將一棟60年歷史的泰式傳統木屋改造成現代餐飲空間，主餐廳「Baan Ruen Thai Dining Room」保留原木結構與榫接工藝，牆面統一為灰褐色，讓光影在木樑間自然流動。天花板懸掛白色繩藝裝置，靈感來自泰國祈福儀式「Sai Sin」，象徵人與空間的連結。而「The Garden Room」則是一個隱蔽於綠意中的空間，每張餐桌以金屬簾幕環繞，既能感受廚房熱鬧氛圍，又保有隱私。「Gaa Lounge」則是一個適合小酌的空間，提供小吃與創意調酒，推薦以印度香料調製的招牌雞尾酒。Tasting Menu每位THB4,900起。

由街頭品嘗到王室

由主廚Bee Satongun與丈夫Jason Bailey共同創立的Paste Bangkok，將傳統飲食文化與現代交融，並將街頭小食升華至Fine Dining層次。Bee 5歲開始在母親的廚房幫忙，奠定了她對泰國料理的興趣。28歲時遇見澳洲籍丈夫Jason Bailey後，共同開啟了對泰國古法料理的研究之路。他們翻閱19世紀王室食譜，走訪泰國各地尋找最地道的食材與烹飪技法，最終在2015年創立了Paste Bangkok，是曼谷Fine Dining餐廳的先驅。2018年是Paste的豐收年，餐廳獲得米芝蓮一星，Bee本人更獲選「亞洲最佳女廚師」，成為首位獲此殊榮的泰國廚師。時至今日，Paste依然穩坐米芝蓮一星寶座，並持續入選「亞洲50最佳餐廳」榜單。走進Paste的用餐空間，首先感受到的是Jason精心打造的現代泰式美學，餐廳以紙藝燈籠和竹編家具營造出溫馨典雅的氛圍，落地玻璃的設計讓自然光充分灑入，夜晚時分還能欣賞曼谷璀璨的城市夜景。Paste的料理哲學是「80%傳統+20%創新」，Bee堅持從歷史中尋找靈感，但又不拘泥於古法，她與團隊深入泰國各地，尋找最優質的食材，從泰北的山區礦鹽，到每日手工鮮榨椰奶，再到用淡水魚自製的特色魚露，每一種原料都經過嚴格把關。午餐及晚餐都供應Tasting Menu，菜單有如一場泰國飲食文化之旅，例如前菜「米餅烤鴨魚鬆」靈感來自曼谷街頭小吃，卻以精緻的手法重新演繹。「炭烤挪威海螯蝦沙律配泰北野菜」選用新鮮海螯蝦來炭烤，搭配泰北山區採集的野生香草與野菜，淋上主廚特製酸辣醬汁，呈現出層次感。「12小時慢煮牛肋骨佐長胡椒」 嚴選澳洲和牛肋骨，以低溫慢燉12小時至肉質軟嫩，搭配泰國特產長胡椒、炭烤番茄與蘑菇醬油，濃郁中帶有細緻辛香，重現1890年泰國貴族宴席的風味。招牌海鮮咖喱「Kaeng Bon」 以新鮮澳洲龍蝦為主角，加入春武里府象耳草、古法醃漬野魚、青檸及蘋果花熬製，重現泰國東部沿海的傳統咖喱風味。餐廳堅持使用當季最新鮮的食材，因此部分菜色會隨季節調整。Tasting Menu每位THB3,100起。