陳卓賢食飯慶祝母親節　期待澳洲開騷過生日

男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)在西九出席首飾活動，吸引不少hellosss應援。西裝骨骨的Ian接受訪問表示相當喜歡佩戴首飾，尤其是戒指和耳夾，母親節也打算送首飾給媽媽，以前還會向媽媽借首飾佩戴。

講到母親節Ian透露已經約了媽媽食飯慶祝，但自言比較內向，一向也少有寫母親節卡或說我愛你表達心意，覺得有點肉麻，近年攬攬錫啖媽媽，也付出很大努力。與媽媽感情要好是否無所不談？他坦言因怕媽媽擔心，自己會是報喜不報憂。媽媽可有追問感情狀況？他說：「由細到大都好少過問，小學、中學就有講大學先好拍拖，大個就更加冇問，覺得咁大個仔自己揸主意，自己負責就OK。」

下月Ian將到澳洲舉行巡唱，近期忙於準備的他指雖然巡唱主題不變，但也希望能加插新歌給歌迷驚喜。Ian將在澳洲過生日，他謂在外地工作中過生日，覺得會是難忘的體驗，但因有其他工作，也未能多留數天遊玩慶生。

講到隊長Lokman與Alton及ERROR成員阿Dee合資開設泰菜館結業？Ian表示：「冇私下去問佢哋，畀啲空間佢哋，相信作出呢啲決定，都係經過深思熟慮。」經營個人服裝品牌已經5年的他被問到生意是否收支平衡？他指當然永遠有進步空間，但成功感卻很大，因自小已經喜歡時裝，但亦因事事親力親為，初期自己更會包裹貨物，故時間不許可下，也沒有多做不同類型的生意。