金像獎被質疑選舉不公　古天樂開腔11字回應

藝人古天樂現身銅鑼灣出席品牌活動，擔任80、90年代懷舊戲院主題限定店的開幕嘉賓，現場被粉絲圍滿，更有位女粉絲向古天樂示愛，獲古天樂在她背部衣服上簽名。在受訪時，古天樂笑言店舖設計比起80、90年代，他反而覺得更像70年代的戲院，因為有磅、雞蛋仔、雪糕、爆谷等擺設，令他覺得很有特色和親切感，他更分享舊時到戲院看電影最喜歡買一整條蔗和一條叉燒食。

談到他勸告大家不要放棄香港電影，他認為全球經濟都不好，但電影無論在經濟差或大環境改變下，都一定要堅持，又直言今年與明年市道會比較不理想，但仍要堅持。問到會不會覺得吃力，他則表示：「我覺得做咩都好啦，我性格就係煩惱嗰陣愈難做，愈要做呢個，千祈唔好覺得難就避開佢，咁就唔會有進步。」

另外，古天樂活動中分享自己膚色深找不到適合的粉底，受訪時他提及過往拍古裝劇時曾到東龍島拍攝，曬了一整天太陽，結果最後曬到額頭有個黑白印，又指曾因粉底不適合和流汗，自嘲自己變成「發霉朱古力」。提到他早前眼睛出現問題，他指要分開數次做手術，又指頸痛已是十年前的事，早已痊愈。

談到推廣香港電影文化，古天樂透露下星期將為電影《風林火山》到康城出席「香港之夜」，到海外推廣香港電影。而問到早前自稱是「最佳音響效果」的專業界別選民，在網上晒出疑似被預先填寫了的票，似質疑選舉不公一事，古天樂回應：「我淨係知道佢哋了解當中。」