金秀賢事務所稱曾遭詐騙犯勒索：金賽綸生前錄音屬AI製

已故女星金賽綸的遺屬今日下午透過「橫豎研究所」公開聲稱是死者生前一個月，與友人A某錄音內容，女方透露在初中2年級初次與金秀賢發生關係，又指金秀賢的事務所和李振浩曾試圖用金錢賄賂舉報人A某。

一直被指是為金秀賢發聲的網紅李振浩，下午亦在首爾市三成洞某處舉行記者發布會，反駁金賽綸遺屬與「橫豎」所言，他指「橫豎」公開聲稱是金賽綸與舉報者A某的通話內容，聲音均是透過AI處理後的錄音，直斥A某是詐騙犯。

李振浩又表示：「我透過官方機構進行確認。內容一共有五條，其中四條是透過Galaxy手機錄製的，一條是透過iPhone錄製的。經確認，其中四條是金賽綸去世後重新錄製的錄音。這些錄音是在金賽綸的AI語音中添加了詐騙犯的聲音而生成。」他還表示：「元數據分析結果顯示，錄音內容均是在金綸賽離世後製作。」

隨後，金秀賢所屬事務所Gold Medalist亦發聲明，指確認該錄音文件是使用AI等手段製作，又指舉報者是一名騙子，他向Gold Medalist發送聲稱含已故女星金賽綸提及金秀賢的內容，並曾向事務所勒索金錢，但該錄音文件屬偽造，Gold Medalist並未接受發送人的任何要求，並將控告「橫豎」，又指就連聲稱是舉報人遇襲受傷的照片亦是造假，指該照片並非真實證據，而是在網上下載，並表示「橫豎」對金秀賢進行網路恐布襲擊，用虛假誹謗、跟蹤、網路性犯罪、偽造證據等手段而再次捏造虛假內容，又指這是利用人工智能的新型犯罪，是通過偽造的證據試圖毀掉金秀賢人格的嚴重犯罪行為，一定會讓對方受到應有懲罰。

事務所又表示針對「橫豎」此次的發布會，他們計劃立即以違反《跟蹤行為處罰法》和《資訊通信網絡利用促進及資訊保護法》(誹謗罪)的罪名作出起訴。