湯告魯斯東京大陣仗谷戲　東京都知事畀面撐

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）出名熱愛日本，他主演的王牌動作電影系列《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning），將於本月23日全球上映。昨日(6日)，他相隔3年第25次到訪日本，與導演基斯杜化麥哥利、女主角Hayley Davis、Pom Klementieff等出席東京舉行的盛大首映禮。

首映禮吸引逾千影迷前來追星，活動開始時一度下著大雨，不過一向親民的湯佬，冒雨在紅地氈上與粉絲交流3小時，簽名影相自拍有求必應，其後更逐漸停雨。東京都知事小池百合子，亦專誠現身做嘉賓，東京都廳外牆成為巨型螢光幕，投影出電影片段，兩旁大放煙火，場面十分壯觀。

今日中午(7日)，湯告魯斯現身出席電影記者會，偶像男團Travis Japan成員宮近海斗為節目化身記者現身台下，並以流利英語問對方，多年來如何維持在演藝工作上的動力？湯佬直言喜歡挑戰新事物，不會將拍戲當成工作，又鼓勵對方不要墨守成規，要與有才能的人交流，從而刺激自己。此外，Travis Japan於9月9日在亞博舉行的香港演唱會，日前門票已全部售罄。