波佐見燒炮製　玉桂狗全新咖啡濾杯馬克杯

Sanrio人氣角色玉桂狗的全新品牌I.CINNAMOROLL，最近與長崎縣波佐見燒合作，推出限定款咖啡濾杯及馬克杯套裝，將波佐見燒的質感與玉桂狗結合，為咖啡時光增添療愈氛圍。跟一直以來的玉桂狗相比，以大人為對象的I.CINNAMOROLL設定的玉桂狗有着截然不同的世界觀，講述牠並沒有遇到大姊姊，自己於都市展開新生活，與好友牛奶過着悠閒日子。品牌核心精神強調「比起在意他人眼光，更重視自己的感受」、「放鬆做自己」的生活態度。而波佐見燒源自長崎縣東彼杵郡波佐見町，擁有400年歷史，今次合作特別選用白瓷基底，搭配清新藍色調，呈現天空與雲朵的意象。濾杯採用經典圓錐造型，白瓷材質能均勻萃取咖啡風味，杯身三面分別飾有品牌Logo、躺着的玉桂狗與牛奶，以及兩人的背影插畫，沖咖啡時隨角度變換可見不同圖案。馬克杯採用符合人體工學的大手柄設計，握感舒適。正面圖案為玉桂狗與牛奶在星空下手牽手，背面則是仰望天空的溫馨畫面，底部還偷偷藏了一隻坐着發呆的玉桂狗，杯身特別將滴落的咖啡與夜空的星星連結，很有心思。產品選用特製燙盒包裝，盒面燙印玉桂狗與牛奶圖案，無論自用或作為禮物都相當體面。售16,800日圓（約HK$890）。