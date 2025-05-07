新地12大商場五一黃金周人流升10%　大派禮包吸內地客

【特約報道】入境處公布由5月1日至5日累計有91.96萬人次內地旅客到港，較去年同期增加20%，內地旅客帶動本地零售市道回暖，新地旗下12大商場（包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）宣布，5月1日至5日期間人流及銷售分別錄得10%及12% 顯著升幅，當中鄰近口岸的上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊尤其受惠，旅客集中選購高價單產品，如鐘錶金器、蔘茸海味、電子產品等，部分電器商戶更錄得雙位數銷售增長。

新地12大商場早前斥800萬推出多項旅客專屬禮遇，當中包括聯乘內地熱門平台派發出行禮包、與美妝及珠寶品牌合作舉辦主題活動派送優惠、聯同鄰近酒店推出旅客專享折扣，以及大額消費獎賞等活動。

新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，新地12大商場多個商場鄰近口岸，透過與多個國內旅客熱門平台合作派發逾萬份禮遇，並聯同商戶及鄰近酒店推出一系列聯乘優惠，以多角度針對性吸納內地旅客。黃金周期間少旅客更專程前往商場選購鐘錶金器、美妝、蔘茸海味、電子產品等熱門產品，反映相關策略具成效，成功帶動整體商場表現。

口岸商場大推優惠吸納旅客

鄰近羅湖口岸的上水廣場特設「智能美妝點餐機」，分析五官風格兼推薦個人化美妝組合，並送出品牌小禮及美妝優惠券；商場更聯乘內熱門平台派發旅客出行禮包。至於毗鄰深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及錦薈坊聯手推出「5.1黃金周購物賞」，送出旅客大禮包及以iPhone吸引大額消費客群。

位於新界東的東港城設直通車連接口岸，亦藉5.1黃金周推出活動大送最新型號的iPhone 16吸引高端大額消費客群，又推出母親節活動吸納家庭客。同區的將軍澳中心則鄰近酒店，聯乘場內80多間商戶推出黃金週低至1折優惠。

母親節主題活動 銷情持續升溫

母親節臨近，位於將南海濱的PopWalk天晉滙推出將軍澳南海濱遊主題活動，吸納親子家庭客慶祝母親節。此外，港島東新地標東岸板道（西段）今年已經開放，鄰近的北角匯亦成為旅客新熱點，不但於五一長假期間特別推出逾$6,000的旅客專屬禮遇，更於母親節當天於東岸板道舉行親子跑步活動及設多個打卡點，打造東岸板道首個親子跑步盛會。新蒲崗Mikiki亦推出鮑魚及ITSU按摩器等窩心禮品換領，並於母親節推出寵媽花藝工作坊、現場音樂表演及康乃馨換領，吸引顧客到場過一個溫馨母親節！