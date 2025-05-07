Apple Watch新錶帶　每款獨一無二？

下個月就是Pride Month (LGBTQ+ 驕傲月) ，Apple每年這個時候都有「彩虹」產品以示支持。今年主角是全新的Apple Watch Pride Edition運動錶帶，特別採用了形狀與大小各異的彩虹條紋拼接設計，以人手逐一將鮮艷條紋組裝壓製，不但超搶Fo，每一條錶帶更是獨一無二！此款錶帶即日起於接受預訂，提供40、42及46mm錶殼尺寸，並有S、M及L三個錶帶尺寸。

與之同步發表的還有全新Pride Harmony錶面和iPhone與 iPad背景圖片，同樣採用相襯設計，模擬行針錶面呈現彩虹條紋變化，當用户抬起手腕查看時間，條紋會按順序在顯示器上戶態移動，以巨大數字圖形來顯示時間。而用户移動、鎖定或解鎖裝置時，iPhone與iPad背景圖片呈現的顏色則隨之改變位置，相當特別。以上錶面和 背景圖片將隨watchOS 11.5、iOS 18.5 和iPadOS 18.5一同推出。

同場加映︰晨報錶機

HONOR Watch 5採用一體化鋁合金機身，配備1.85吋正方形AMOLED屏幕，同時符合5ATM及IP68防水等級認證，能夠抵擋風雨和灰塵。透過一鍵健康掃描功能，可在1分鐘內測量心率、血氧水平和壓力水平，並具備科學睡眠管理功能，透過數據分析和統計評估睡眠質素，健康晨報功能更會在每天早晨為用戶提供昨天的綜合健康數據。內置480mAh矽碳電池，單次充電後足以續航15天。