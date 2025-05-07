蔡卓妍否認梁超怡係小三　戥對方可憐：我本身都唔識佢

韓星RAIN、蔡卓妍（阿Sa）、張栢芝、魏浚笙、胡杏兒以及台灣女星舒淇等，今於澳門出席活動，穿上藍色Low Cut的阿Sa被問到早前容祖兒踢爆她與前度石恆聰復合，阿Sa 3度搞笑地指祖兒「思覺失調」，她謂：「可能佢太忙，忙到有少少思覺失調，我都唔知嘅嘢，佢又知，我講咗畀佢架喇，佢又思覺失調。（係咪佢見到你同前度一齊好開心？）你信我，佢係有思覺失調。（大家都想妳開心啫！）我日日都好開心，唔使擔心我。」對於有指藝人梁超怡是第三者，阿Sa則否認：「冇呢件事，唔知點解咁傳，咁講對邊一方都好慘，我本身亦唔識佢。」

上月生日的舒淇，指因工作忙，沒有特別去旅行，之後亦不會補祝，更笑言日日都是情人節！將會有新工作，但要稍後先再作公布。而栢芝亦悉心打扮到場，事後又於社交平台晒靚相，Rain現身時特意行近向對面馬路人群揮手打招呼，並預告8月會重臨澳門開騷。當內地男神于適踏上紅地毯時，現場尖叫聲震耳欲聾。

日前拍戲受傷的Jeffrey頸部大動脈附近貼上了兩磈大膠布，談到受傷經過，他透露﹕「嗰日拍緊wake surfing戲份，我跌咗落水條繩纏住我，船又繼續拖行，幾秒鐘鬆開咗。我都唔知自己流緊血，上咗嚟大家就幫我消毒止血，驗查過我頸骨冇事，依家康復中，醫生話康復期以星期計。（當時有窒息嘅感覺？眼前一黑？）驚呀，見到血先驚，好彩冇需要縫針。」他又指當天戲份未完成，會留待康復後才補拍，問到會否留下陰影，他答﹕「未落水唔知喎，不過做演員要克服呢啲情況。（留疤？）唔驚喎，男人有一、兩條好正常，大條啲都仲得，哈哈﹗」他又指稍後會還神謝恩。

單拖現身的方力申被追問太太是否有喜，他未有即時否認，且笑到「四萬咁口」，又直言：「生小朋友係我夢想嚟，不過隨緣啦。（生蛇B嘅話夾唔夾到你？）夾嘅。」

胡杏兒穿上紫藍色閃片晚裝亮相活動，由於該晚裝貼身剪裁兼中間通窿，都非常考身材，杏兒亦指為了穿這件晚裝，特別Keep Fit了大半個月。談到老公李乘德早前被拍到在夜場攬女一事，杏兒表示：「呢個真係一個好大嘅誤會，當日到場嘅都係一啲好Close嘅朋友，亦有親戚，老公攬住個兩位女仕，我都識既，佢哋老公亦在場，我老公男又攬、女又攬嘅。」

事件發生後，曾有內鬼之說，杏兒則表示：「冇內鬼，我老公有睇番CCTV，發現凌晨時，有個男人行咗入嚟，佢自己本身都知道畀人影咗，但覺得自己行得正、企得正，所以無理到，依家唔希望誤會再發展落去。（老公之後會唔會避忌啲？）相信佢喺公開場合都唔會咁做，雖然行得正，但都唔想再畀人影到，始終佢太太係我，一舉一動都會受到注意。」

杏兒早前出席活動，但最終被指不願意受訪，杏兒解釋當日情況：「個活動係我內地經理人幫我接嘅，都唔知會有香港記者，當我知道有記者嚟咗仲等咗好耐，都想行過去受訪，但最後被截停同叫咗我上車，真係唔好意思。」