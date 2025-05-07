袁詠儀唔介意突然懷孕　扮後生同仔仔溝通

藝人袁詠儀（靚靚）及黃潔琪（Miko）在馬來西亞新電影《OMG！阿媽有喜》中首次合作飾演母女，問到接拍這套戲的原因，靚靚直言當她閱讀完劇本後，意識到高齡產婦不只是地區性的問題，而是全球都有可能會出現的問題。她又表示覺得導演很有誠意，由她第一次收到的第三版劇本，一直修改至第七版還找她合作，加上自己亦想與新導演合作，因為對方還年輕，可能不太認識自己，可能發掘到自己新的一面。

談到兩地電影的不同，袁詠儀分享香港拍攝節奏較快較趕，但馬來西亞就較Chill，她指因為導演很清楚自己每日的流程，而演員亦有準備，所以不會花很多時間去記劇本，反而是在走位方面希望有更多變化，所以拍得很舒服。問到會否很難適應當地的節奏，靚靚指：「初初都有唔慣嘅，即係會諗可唔可以講快啲，但我又好明你要了解當地嘅文化佢哋一路嘅電影都係咁，反而我就話，我哋可以試下快少少個節奏，因為有啲戲例如駁嘴個啲，我話你唔可以慢嘅，即係駁阿媽要即刻駁，等阿媽鬧唔到你就會好啲。」Miko大讚袁詠儀，直言有袁詠儀在沒那麼怕，又透露首次見面時，與戲中的阿哥都互相催對方先去與靚靚交談，因為覺得她氣場很勁，結果最後是靚靚先開口。

問到袁詠儀如果像角色突然懷孕，一向喜歡小朋友的她表示不介意，但要有計劃給孩子，為他將來做好打算，直言生孩子不難，最難的是養育他，如果現在懷孕的話，希望能陪伴到他18歲。問到有沒有與老公張智霖相討過，靚靚笑言:「你都知張生好佛系啦，如果真係佢又無所謂，曾經我50歲之前仲好想有嘅，我老公就只係提咗一句就係『你唔記得咗考學校係點啦？』，無奈個天都係覺得你都係照顧一條友（阿仔有無講過恨要細佬妹？）有段時間有嘅，係我好想生多個嘅時候，有話比佢聽我哋嘅計劃，最尾同佢講返唔成功個陣，我個仔喊得痛苦過我，（其實過兩年你有機會抱孫）係啦，我覺得唔急，可以睇下個世界過多幾年先，不過當然唔希望成30歲先，到時驚唔夠力湊。」而Miko表示接受不了媽媽突然懷孕，會擔心媽媽的身體。

另外，靚靚大讚劇組工作人員很有力量，相處又融洽，問到她會否慨嘆港產片的產量愈來愈少，她表示每個地方都有一個轉變期，現在是年輕的時代，最近有很多新題材新導演，他們會將香港很多不同的文化拍出來，不只是香港，而是各處的大家都要努力，直言希望與更多新導演合作，藉此探索年輕人的角度，更指接拍這套戲除了探討高齡產子，還有關父母與子女的相處，即是兩代人之間的想法差異，方便她與仔仔的溝通。談到靚靚與仔仔魔童的代溝，她分享自己已經盡量扮後生：「佢成日一Yo，我又就『Yo』，跟住佢就『你做咩』，我覺得就係要咁溝通（老公會唔會跟到阿仔個Beat多啲，佢成個大細路咁？）我老公除咗啲頭髮同鬚根白之外，基本上個腦無老過，好貼合阿仔嘅諗法。」有時她想了解仔仔的事會從老公處打聽，但靚靚亦指仔仔會向她分享與女生的交流，而Miko則分享父母是較嚴肅傳統的人，不太會像靚靚般與子女溝通。