林家謙被揭私下真面目　反擊笑洪嘉豪細膽

唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安首度合作演出的《拉闊音樂會 Oscar.回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》將於本周末舉行，3人將帶領觀眾遊走愛情、快樂及虛幻的回憶之中，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。他們表示今次拉闊的挑戰性很大，家謙說：「最大驚喜應該係各自唱好多人哋嘅歌，同時亦係最大嘅挑戰，因為要熟習好多新歌詞同旋律。」陳健安相當認同：「今次9成都唔係唱自己嘅歌，每首都要研究適合自己嘅演繹方法同編曲。我喺屋企試唱都喊咗，因為好有feel。」洪嘉豪亦指：「3個冇乜關係嘅歌手擺埋一齊，好多歌要重新學，事前功夫同綵排時間就要多啲。

他們今次除了在音樂上要充滿默契，舞台下亦非常合拍，甚至火花四濺。洪嘉豪謂：「我同陳健安工作上嘅合作比較少，踢波機會就比較多。林家謙係個好慢熱嘅人，但如果你同佢sync到就好啱傾，跟住就會發現佢係一個搞笑嘅人。」陳健安說：「今次就好似同大學同學做group project咁，我哋自己會分工合作，好早分好歌詞，默契幾好，不過佢哋轉數好快，我跟唔切呀。」林家謙笑指：「我發現洪嘉豪好『蛇gwear』、好好笑，安仔就係一個好盡責嘅班長哥哥。」