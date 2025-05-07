愈禁愈飢渴　出閘狂肉搏

相信大家都明白「養精蓄銳」係乜嘢玩法，AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界亦清楚知道一件玩具就算幾好玩，玩得太密都會令人產生疲勞感，所以有時會安排女優進行禁慾，令佢哋對性愛有更強烈嘅飢渴感，而解禁後嘅表現又確係如狼似虎，唔講得笑！

爽到拗晒腰

由FALENO製作嘅《禁慾30天後…快感、抽搐和極度高潮》，女主角御園桃俏麗迷人，喺拍攝之前，特別接受為期30日嘅禁慾命令，目的係要令身體嘅敏感度同埋對於性愛嘅飢渴度得到提升。果然，到正式演出時，御園桃有脫胎換骨嘅表現，加埋男優嘅本領高強，只係施展撫摸技巧，已爽到不斷喘氣，到正式埋牙時，更爽到拗晒腰，仲嘗試到一次床戰獲得多次高潮嘅滋味！

潮吹亂咁噴

喺DAHLIA出品嘅《解禁 禁慾後高潮紀錄片》入面，退出AV界有17年咁耐嘅女主角小澤菜穗，決定重操故業，兼且嚟個中出解禁，而為咗令拍攝效果更好，仲要禁慾達一個月！結果本來經驗老到嘅菜穗，喺演出期間變得比起初嘗禁果嘅少金更敏感，淨係前戲部分已經快感上腦，當男優提槍上陣，稍加用力抽送，更High到面容扭曲，典床典席，更加爆發一連串潮吹反應，搞到成地濕晒！

主播變色狼

由PREMIUM推出嘅《活塞運動讓我失去理智》，斯文女主播和香夏樹被安排進行禁慾，到咗解禁一刻，即被慾望沖昏頭腦，變咗飢渴女色狼！喺男優嘅猛攻之下，夏樹爆發一次又一次潮吹，咁都未夠喉，竟主動要求更多快感，於是片廠派出3位精壯男優上陣。呢班男優合作無間，仲出動埋震動玩具，最終搞到夏樹全身濕晒，慾火先得以平息！

簡評

本仙都試過「禁慾」，講緊嘅係食欲，起初真係有愈禁愈想食嘅感覺，所以好理解一班禁慾女優有幾咁飢渴！3部作品中，本仙最鍾意《解禁 禁慾後高潮紀錄片》，原因係女主角小澤菜穗一舉手一投足好有上一代AV女優嘅風韻，接受中出時，表情肉緊又銷魂，真係令人回味無窮！