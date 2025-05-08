【是日通勝】

農曆四月十一

乙巳年 辛巳月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、開市

忌：移徙、理髮、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：05、17、25

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

金牛座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

雙子座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

巨蟹座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

獅子座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

處女座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

天秤座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

天蠍座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

人馬座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

山羊座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙魚座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）羊 財運差

鼠：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

牛：工作遇阻力，感情出問題，健康受影響。

虎：運勢變差，出門要加倍留意交通安全。

兔：積極學習理財知識，得着會比預期多。

龍：話頭醒尾，能靈活處理工作上的難題。

蛇：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

馬：工作進度有點阻滯，保持耐性很重要。

羊：是日沖煞，財運差，投資忌輕舉妄動。

猴：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

雞：陷入糾纏不清的感情關係，不知所措。

狗：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

豬：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

母親節開運秘訣 首先要識孝順

母親節將至，想唔想變得更好、更有福？首先要識孝順！好多人以為自己陪父母食飯，畀家用就是孝順，其實孝敬父母，不僅是物質上的供養。

孔夫子說，孝道最難的事情是「色難」。意思是，對父母保持和顏悅色是最難能可貴的，色難，難在尊重。沒有尊重，再豐厚的物質供養，對父母來說也只是居高臨下的施舍。

對家人的態度，藏着一個人最真實的教養。所以和父母相處時，要注意自己的情緒和語氣。請多給父母一點耐心吧，好脾氣更要留給家人！當我們可以發自內心，真誠地尊敬祖先、孝養父母，自然地你的運氣會更好，成為更有福之人。

此外，和媽媽關係好，更可提升讀書運！首先在八字裏，媽媽是十神裏的印星，印星也代表學業、知識和證書，就好像印着一些東西在腦海裏，所以如果你是一位媽媽，又覺得子女讀書不太好的話，麻煩你檢討一下親子關係，最好的方法是甚麼呢？媽媽們在小朋友面前，不要經常看手機，拿一本書看，絕對有幫助！如果印星是孩子的用神，再用相對應的顏色，對他讀書是有幫助。例如小孩八字為丁火，火弱，需要印星（木）去幫助，木生火為印星，小孩用木元素的顏色以增加讀書運，例如文具、平板電腦套用綠色。另外，亦可用孩子的年份尾數計算文昌位，再在文昌位放書籍、獎狀證書、文昌筆、文昌塔、1或4支富貴竹等，文昌位最緊要整潔，不要放玩具，因為玩物喪志！祝願母親節快樂！