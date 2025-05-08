東方日報C1：金秀賢捲教唆傷人　驚動FBI

韓星金秀賢與已故女星金賽綸的爭議昨日再度發酵，遺屬緊急舉行記者會，聲稱握有死者生前長達1小時30分鐘的通話錄音，可證明她初中二年級仍未成年時，已跟金秀賢發生性關係，故已控告金秀賢違反《兒童福利法》兼涉性虐待。遺屬又透露舉報者因拒絕金秀賢一方提出40億韓圜收買錄音後遇襲，怒控金秀賢涉教唆殺人，更指事件已驚動美國聯邦調查局。

韓片《殺手代父》女星金賽綸於今年2月16日自殺離世，終年24歲，而金秀賢於3月初爆出在女方未成年已交往後，爭議不斷，演藝事業一鋪清袋。金秀賢於3月底舉行記者會，爆喊堅稱在女方成年後才相戀，更以損毀名譽為由，向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出約6,000萬港元賠償訴訟。

雙方「停戰」約1個月，昨日遺屬突然透過「橫豎」主持人金世義及代表律師召開記者會，透露已確認金秀賢在金賽綸初中二年級、未成年時已發生關係，甚至認定他曾對女方進行猥褻或性騷擾等性虐行為，故已提交訴訟，指控金秀賢涉違反《兒童福利法》及誣告罪。

金世義聲稱握有金賽綸死前1個月，即今年1月10日，與相識已10年的舉報者A某長約1小時30分鐘的通話內容，並公開了部分錄音，指A某在女方同意下進行錄音。金賽綸透露從初中時期開始跟金秀賢交往，到大學後分手，自爆首次跟他發生性關係是在初中二年級的寒假，當時她仍未成年：「現在回想起來，我好像是被他（金秀賢）強迫的（發生關係），如果我經濟許可，早就揭露此事，但知道此事的人，都說我是瘋女人，問我為何不揭發他。」

拍性愛照片威脅

金賽綸還表示：「說實話我是他女朋友，他也知道我從中學開始是怎樣對他，但在我出事（酒駕）後，他卻為了錢把我變成了瘋子。最誇張的是，他還向我展示了他和我發生（關係）時拍的照片。」她又訴說：「待在韓國真的太辛苦，甚至覺得自己是不是該死。在韓國甚麼也做不了，快要瘋掉，無論做甚麼，大家都把我視為奇怪的女人，這可能是演員或藝人都會經歷的事，他們根本不了解我，卻說我虛偽，在演戲。我知道有很多人認識我，但我也需要賺錢，所以才去工作，但大家卻把我描寫得很奇怪。」她續說：「真的快要瘋掉，那些短片平台的人，拿着未經確認的內容去做節目，讓我無法重新站起來，這真的讓我非常痛苦和憤怒，他們上傳影片後，記者們連確認都不確認就直接報道。」

金世義大爆金秀賢所屬事務所Gold Medalist一名董事及律師團隊也曾致電舉報人A某，開價40億韓圜（約2,200萬港元）收買錄音但被拒，而一直為金秀賢發聲的網紅李振浩亦向A某提出10億韓圜（約550萬港元）收買錄音，但遭拒絕後，身在美國的A某於本月1日遭兩名兇徒襲擊。金世義展示A某頸部被刺了9刀的傷勢照片，以及醫院診療記錄，傷者頸部、右肩、左手手掌及無名指多處被刺傷，頭部、耳朵受創，還有腦震盪，縫了數十針。遺屬直斥這是一宗教唆殺人案件，經調查後，涉案兇手在事發前數天由紐約的機場入境美國，案件已交由美國聯邦調查局（FBI）調查，遺屬擔心事態惡化，才決定召開記者會公開真相。金世義又聲稱不久前收到A某妻子傳來的錄音短訊，透露這次事件中，《殺》片男星元斌給予他們不少援助，並向對方表達謝意。

Gold Medalist事務所昨午發聲明反擊，強調金秀賢在金賽綸成年後才交往，又指「橫豎」公開的錄音確認為AI錄製及偽造，並指舉報者A某是一名詐騙犯，曾以手中握有金賽綸的錄音內容向事務所勒索金錢，但遭事務所拒絕，並指「橫豎」在記者會上公開的A某遇襲受傷照片，亦並非真實證據，而是從網上下載，事務所將以「橫豎」涉損毀名譽、跟蹤罪及偽造證據等罪名提出起訴。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：