張寶兒分享育兒心得　爆囝囝「袁咕碌」鍾意睇車

藝人張寶兒(Bowie)及袁偉豪婚後迎來寶貝兒子「袁咕碌」袁晞祐，夫妻二人不時在網上分享愛子成長日常和育兒心得。近日，張寶兒在社交平台分享出她的育兒經驗，寫道:「雖然對於給袁咕碌看電子螢幕我想越遲越好，但是生活中還是會有需要的地方。既然如此，那不如就好好利用起來。」從影片中可見，寶兒提到澳洲的16歲以下的小朋友連社交平台都不能玩，更不鼓勵小朋友去有這麼多的螢幕時間，而她對此亦是贊同的，希望有多遲拖多遲，但她表示並不是不讓袁咕碌看手機，有時facetime等與家人溝通都會用。她又提到現今的小朋友會看短視頻電視等，就像成人社會中五光十色的娛樂，會影響他們不能靜下心來。

對此，張寶兒分享出她的獨門秘訣:「袁咕碌去做小兒推拿，佢會好唔願意啦，唔鍾意比人按嘅時候，我都會開比佢睇，但我唔係比卡通片佢睇，我竟然係開馬路狀況嘅監控，就係網上有一種視頻，有一個固定嘅鏡頭，影住成條街發生嘅事，例如啲車不斷經過，然後我發覺袁咕碌係好專注，睇有咩車嚟有咩車走，例如單車、貨車、巴士、救護車。」更建議可以給小朋友看動作紀錄片，同時教導他們知識，善用媒體去學習，作為一種輔助的工具去讓他了解日常生活，最後寶兒直言希望她的分享可以為大家帶來不同的思考。影片發表後引來很多相同處境的家長留言:「感謝分享，依段時間好困擾寶寶睇電視問題」、「優秀媽咪，靚靚Bowie」、「真是個好辨法，好聰明。」