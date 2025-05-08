空降首爾被粉絲圍　湯告魯斯新片大騷鐵臂網民讚嘆

由荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的暑期猛片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）即將公映，而在片中搏到盡的靚佬湯於新一集「上天」之餘亦要「下海」潛水作「體能極限」。電影公司近日分享靚佬湯於片中的潛水戲的花絮照，其中一張他更赤膊上陣大騷「麒麟臂」！

照片中，靚佬湯赤裸上身淋水大騷半身的肌肉，雖然他已62歲，但肌肉仍然相當結實！照片吸引大批網民熱切討論，其中有男網民大讚62歲身形仍然keep得咁好羨煞旁人，而另有女網民留言大讚靚佬湯性感：「實在太火辣同性感。。。點解同佢同齡嘅男人唔可以好似佢咁？」

另方面，靚佬湯繼日前拉大隊飛抵日本東京宣傳新作後，昨日下午乘坐私人飛機飛抵南韓首爾繼續宣傳，他們抵達金浦國際機場，今次是他第12度訪韓宣傳電影，亦是他時隔兩年後再度來韓，機場外早有大批粉絲等待，並高喊湯的名字，而向來親民的靚佬湯繼續有求必應，露出燦爛笑容外亦為粉絲逐一簽名，還多次用粉絲的手機自拍，並擺出心心手勢，過程長達20分鐘。他們將會於當地逗留兩日一夜宣傳。而在東京期間，靚佬湯與導演Christopher McQuarrie就抽空參觀位於三鷹的吉卜力美術館，暫時未知他們有否與日本動畫大師宮崎駿見面？