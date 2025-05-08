Jeremy頭暈獲姜濤AL炮製愛心麵　原舊午餐肉插筷子？

MIRROR成員姜濤、Edan、Jeremy及Anson Lo(AL)之前到韓國拍攝旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》，節目已於本月5日首播，而日前第二集中，正是他們拍攝War Game、Jeremy拍攝中途身體不適見暈那一集，之前Jeremy曾指當時因為休息不夠，一落機就開始拍攝，身體較弱故中途想暈低，更要中止拍攝，他又指當時其他成員煮了愛心麵給他吃，而這個所謂的「愛心麵」就於第二集時曝光。

當時Jeremy見暈，經理人花姐及Edan第一時間走去扶他，及後他們齊齊陪Jeremy休息，但其餘3子一聽到有「嘟嘟」響聲，Edan即抵死謂：「佢個心跳呀！醫院嗰啲呢！咇...咇...」跟住鏡頭一轉，Jeremy說:「其實Edan人品不嬲都唔好，佢成日都霸凌我哋！」跟住AL話：「唔好呀！」Edan又謂：「咁樣會出事呀！」Jeremy即扮喊謂：「我都忍咗7年，我今日先可以講㗎咋！」令人笑死。

跟住到「愛心麵」出場，由姜濤、AL及Edan親自炮製，三人於水未滾時將整舊午餐肉及麵全放入煲內，Jeremy見狀忍不住問：「呢啲係咩地獄料理嚟㗎?」Edan謂：「打仗呀！依家打仗呀大佬！」跟住就將全部辣配料全倒落煲內，跟住他們盛好麵時更將3支筷子插入午餐肉，Jeremy都忍不住翻眼謂：「係咪黐線㗎！」

Jeremy昨日於社交平台PO相配文，他表示：「有些話現在終於能說了，呂爵安佢的確成日蝦我，佢成日用佢嘅智慧與美貌（？）去蝦我@edanlui你要唔要出嚟澄清吓，每次同呢個人拍綜藝，都好想打開佢個腦，睇吓入面究竟裝咩，Anyway I love You，但係我都會記得三支筷子，等住啦，我會報仇㗎！」跟住他又叫大家放心，他的身體沒事：「唔好睇節目大家好似好兒戲，但係其他三粒都好照顧我，仲有工作人員都係，多謝大家。」