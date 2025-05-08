庾恩利第一次化妝驚到癲　爆伊能靜讚有藝術天賦

台灣藝人伊能靜與與前夫庾澄慶（哈林）育有一子「小哈利」庾恩利，小哈利曾因穿搭時尚品味，不論男女裝都輕鬆駕馭而被思想保守的網友攻擊，而身為媽媽的伊能靜亦出面為愛子公開反擊，獲不少網友大讚。近日，小哈利在網上上傳影片分享童年往事，說道：「我記得第一次化妝，在家裏翻到了一盒媽媽會買給小孩的套裝，可以做珠寶，下次可以用的眼影盤，也有一些小女孩的圖片，以前一直都是畫在那些小女孩的臉上，那如果可以畫在她們臉上，為甚麼不能畫在我臉上，趁媽媽出門的時候，用那些化妝品，根本也沒有藝術感，就完全是直接畫了我的第一個彩色繽紛凌亂look，我媽那時候，第一句就是嘆了一口氣說，『該發生的還是發生了』，我就看起來非常害怕，感覺像就嚇到一樣，那一刻我非常記得，她就立刻把我抱起來，我就低頭咽了一口氣，然後說我是不是做錯了事，她就說『為甚麼會做錯事，你一直是一個很有藝術天賦的小孩，你那麼會畫畫，我覺得遲早有一天，你會把你的畫作，畫到你自己的身上，畫到你的臉上。』」

影片一發布後，伊能靜獲一眾網友大讚開明，沒有用世俗眼光去評判，而是將小哈利的嘗試視為藝術天賦的發展，更用溫暖擁抱和肯定的話語化解孩子的不安。對個性與多元展現開放態度，不但只是家庭教育的範本，更向大眾傳遞出真正的愛是尊重孩子成為獨一無二的自己，給予孩子自由表達的底氣，超越傳統的育兒方式。