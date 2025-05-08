馥郁芳香　節日甜美之選

對於美味的甜點和蛋火，大家總是難以抗拒。來到夏天，多樣化的水果登場，用來打造母親節主題蛋糕最好不過。部分品牌也有選用花香和茶香搭配，家人和母親齊齊享用，清新不覺膩。

清爽宜人

吃得飽飽滯滯，來一個酸甜度高的甜點，開胃去膩。灣仔五星級酒店行政糕餅總廚張耀基師傅會在西餅店推出2款母親節主題蛋糕，紅噹噹的紅桑子杏仁撻，以杏仁榛子醬配大量紅桑子果蓉和水果，酸甜有致。另一款茉莉花茶白桃蛋糕，以白桃拼出玫瑰造型，氣息清新。

熱帶風情

酸酸甜甜的熱帶水果，提升食欲。本地精品蛋糕店今年推出2款母親節蛋糕，富熱帶風情的杧果椰子戚風蛋糕，在蛋糕內加入杧果粒，表面鋪上果片，清香細膩。另一款蜜瓜茉莉花茶麻糬戚風蛋糕，清新果香和富口感的蛋糕形成美妙的對比，胃口更佳。

反璞歸真

若然是簡約的媽媽，傳統的口味似乎更合心意。佐敦時尚酒店趁母親節推出全新蛋糕系列，經典的有杧果拿破崙、栗子蛋糕、黑森森蛋糕、鮮果撻和杧果慕絲蛋糕，以高質食材打造傳統口味。夢幻造型的白桃慕絲蛋糕，選用日本白桃打造出慕絲、果凍和果蓉配搭，頂層以羽毛朱古力片裝飾，入口即溶。

清新芳香

水果和茶湯混搭，會有意想不到的效果。和洋甜點專門店在今個母親節推出日本白桃茉莉慕絲蛋糕，海綿蛋糕配粉色白桃慕絲，夾層是茉莉花茶慕絲和白桃果醬，表面先鋪乳酪芝士慕絲，再放滿白桃和士多啤梨，清香富層次。同品牌的蛋樣店以Pink Ribbon作靈感，打造出士多啤梨玫瑰提拉米蘇戚風蛋糕，夾層是提拉米蘇慕絲和玫瑰士多啤梨果醬，表面抹士多啤梨慕絲，再以粉紅絲帶造型的朱古力點綴，猶如精緻的禮物盒。

紅桑子玫瑰

灣仔五星級酒店餅店同樣以紅桑子做主角，製作出紅桑子玫瑰戚風蛋糕，蛋糕周邊唧上軟滑的玫瑰忌廉，表面鋪滿紅桑子，粉紅色忌廉和鮮紅的果實配襯完美，表面還有一片玫瑰花瓣朱古力，散發甜美香氣。