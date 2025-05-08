易烊千璽紅到去台灣　活動引炒飛潮急Del異常訂單

內地男神易烊千璽近日獲引證「紅到去台灣」﹗事緣台灣的「第16屆兩岸電影展」將於本月21揭開序幕，並公布今年邀請到多位內地影人，包括主演電影《小小的我》的易烊千璽及蔣勤勤等出席，而前者更是首次以演員身份到台出席影展活動。消息傳出後，不少台灣粉絲即摩拳擦掌準備搶票，不過日前開售「電影沙龍」票券時，售票網卻頻頻出現異常，相信是網絡大塞車所致。

雖然「電影沙龍活動」當天易烊千璽不會出席，但原來購得這場門票，即可以優先購賣之後的「影人見面場」門票，換句話說有機會與易烊千璽等人作近距離接觸，因此掀起搶購潮自是可以理解，而除了粉絲外，亦發現有大量炒飛者湧入購票，大會有鑑於此即於社交平台果斷宣布：「我們與系統方面了解後，初步判定確有報名資料異常的情況，我們將取消上述異常報名訂單，重新公告釋出空缺名額。」更承諾後續活動將更嚴格查核。

而今次電影展中，最受關注的莫過於在《小》片中扮演腦性麻痹患者內心世界的易烊千璽，台灣電影界好評如潮，不少影評人讚他在電影中的眼神與肢體是「極具穿透力」、「能讓人共鳴到心底」，媒體也給予高度肯定他作為內地新生代演員中，少數能同時兼具票房與演技深度的代表人物之一。