《名媛望族》Re-U大合照　馬國明楊茜堯做左右護法

TVB經典劇集《名媛望族》由劉松仁、楊茜堯、馬國明、韓馬利、江美儀、王浩信、馬賽等主演，當時幾位「姨太」鬥到出面，楊茜堯更憑此劇首次登上視后寶座，令人印象深刻。當中劉松仁、楊茜堯、韓馬利、馬國明、江美儀、馬賽（現名：馬菀迎）及賈曉晨近日聚會，久未露面嘅劉松仁精神、氣息好，大合照時更有馬國明、楊茜堯做左右護法，楊茜堯亦搭實劉松仁自拍，馬賽同賈曉晨驚喜現身同樣令人意外，眾人關係依然咁Close！

楊茜堯即刻upload合照，Sweet爆留言：「説説笑笑❤️無所不談❤️彷彿又回到從前#名媛望族 #我們都要好好的❤️ #期待下次相聚❤️」江美儀亦有分享飯局照︰「老爺，大姐，四妹，阿五，大哥，三妹，仲有我~ 你哋仲記唔記得我哋呀？《名媛望族》reunion﹗我覺得我哋咁多年無論個樣同大家感情都無變㗎！」

馬賽亦非常大感觸，留言：「此時此刻💕名媛望族💕拍攝已經過了14年了 再見大家，拍攝時期的種種往事仍歷歷在目 感覺像是多個時空重疊在一起…昨日相聚的某一瞬間，我甚至覺得我做夢夢到過一起吃飯的這個場景…時空是假、情是真💕祝大家都健康平安幸福😊🙏謝謝松哥送的《松風捉影》一生的老師、感恩🙏💕」