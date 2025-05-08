暑假輪流襲港！大成7月唱爆亞博　Kai接棒8月開騷

韓團Big Bang成員大成早前宣布舉行個人亞洲巡迴演唱會「D's WAVE」；香港站「DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG」將於7月5日假亞洲博覽館Hall 10舉行，門票將於下周二（13日）公開發售。

大成上月發行首張個人迷你專輯《D’s WAVE》，融合了搖滾與騷靈風格，專輯以「Wave」命名，除了記錄他在音樂上的持續蛻變與創造歷程，亦希望憑藉作品把正能量傳遞到世界各地。主打歌《Universe》傳遞了「一起邁向更美好世界」的積極信息，為聽眾帶來希望與鼓勵。他亦剛在過去週末圓滿舉行首爾場，以《Universe》一曲揭開序幕，並首次公開《Last Girl》、《JUMP》等新歌舞台，又獲得隊友G-Dragon和太陽驚喜助陣，令粉絲們激動不已。