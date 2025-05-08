以花點題　向媽咪聊表心意

仲有幾日就是母親節，除了同媽咪食大餐外，還可以細嘗甜滋滋的滋味，介紹兩款以花為主題的雪糕蛋糕及精緻茶飲，讓巴絲打和媽咪一起品茗慢吃談天，溫馨歡度佳節。

粉色果香糕點

人氣雪糕品牌於今個母親節推出Blössom of Love系列，以粉色系及花卉為主題的「繁花禮頌」及「花語心意」兩款限定雪糕蛋糕；另有「心意花園」、「女王駕臨（香桃）」及「女王駕臨（士多啤梨）」3款果香馥郁的甜點杯，讓一眾媽咪送上甜絲絲的祝福。當中的「繁花禮頌」由不同深淺的粉紅與粉紫色相間的8件雪糕蛋糕所組成，面層飾上粉色花卉，8件雪糕蛋糕4款口味，分別是士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕、經典雲呢拿雪糕，以及焦糖脆餅雪糕。而點甜杯中又以「心意花園」最為搶眼球，有4球香濃雪球被鮮果包圍，加上底層鮮花造型的食用裝飾，配上鮮艷的莓果與香脆開心果碎及杧果菠蘿蛋糕，層次豐富。此外，品牌更聯同韓國居家美容品牌推出獨特優惠套裝，讓媽咪明艷照人。

頂級精緻花茶

不少媽咪都愛品茗，奢華茶葉品牌為了讓一眾仔女可以討媽咪歡心，特別於挑選了兩款頂級訂製的精緻花茶來，分別是「法式伯

爵茶」和「蝴蝶夫人之茶」，前者於茶葉中加入法國藍天矢車菊，與佛手柑果香混和出清新香氣，可以說是重新演繹了經典伯爵茶的優雅風韻，搭配飾上花卉圖案的優雅藍色茶罐，別具韻味。至於後者則是一款綠茶，糅合金盞花辦及南方果香，散發清柔芳香。兩款茶均以熱泡和冰沏，讓媽咪於忙碌的家務中偷閒，撫慰心靈。