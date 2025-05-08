炎夏救星　新款冷藏服激快3秒變涼爽

天氣愈來愈熱，真想帶住部冷氣出街，日本創意家電品牌THANKO推出全新一代降溫神器「冷藏服4」，特別針對日益炎熱的夏季氣候所設計，結合了先進的冷卻技術與實用機能，預計將成為今年夏季戶外工作者的最佳拍檔。這款衣服的主要設計是背部裝有冷卻板，並於腰部左右兩旁各裝置風扇，打開電源後，比室外環境溫度低19℃ 、採用珀爾帖冷凍系統的冷卻板會接觸到背部，而腰部兩側配置的雙風扇系統會導入外部空氣，並在服裝內部形成循環氣流，結合汗液蒸發的氣化熱原理，達到雙重降溫效果，僅需3秒就能感受到明顯的涼爽感。

與前代產品相比，新產品在多個方面都有顯著升級，包括新增支持PD快充電源，風量比起舊款提升了60%，令降溫效果更加明顯。操作方面也更便利，新增的遙控功能讓用家可自由切換冷卻模式，並有強弱兩段風速，滿足不同場合的需求。產品設計也十分貼心，採用可調節的綁帶設計確保冷卻板能緊密貼合背部，提升冷卻效率。服裝本體採用可拆卸設計，方便清洗。今次更與專業工作服廠商合作，在內裏部分加入了鈦金屬，提升遮熱性能，令降溫效果更持久。除了傳統背心款式外，新增了半袖版本，共有3個尺寸及4種顏色供選擇，兼顧功能性與時尚感。生產商表示，這款產品特別適合在各種高溫環境下工作的人員使用，或是夏季戶外活動如露營、釣魚等場合都能發揮出色的降溫效果。背心款冷藏服各售19,800日圓（約HK$1,049）、半袖款冷藏服售21,800日圓（約HK$1,155）。

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