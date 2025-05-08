方力申主動講生BB性別　大爆老婆想要女

方力申（小方）今日（8日）現身活動，分享自己在演藝事業或游水生意上，掙扎想過放棄其中一樣，但因為兩樣都鍾意所以仍然堅持，直言有做生意的朋友認為他不應該做游水學校生意，應該投資其他項目更賺錢：「尤其是疫情期間，收入唔可觀，又擔心學生安全、教練、電費水費經營成本問題，要花好多時間，連音樂會也沒有時間練歌，幾辛苦。」

他又提到因為爺爺和爸爸都愛游泳，所以從小爸爸便希望他成為游泳運動員，近日傳出小方太太葉萱有喜，小方主動提及同太太有傾過生男生女問題：「老婆話如果生仔，個仔學游水會好大壓力，如果生女會好啲，因為仔會同我有比較。（你想生女？）未諗到，因為太遠，我每日要諗好多嘢，諗唔到將來。」日前日藉導演伊藤詩織來港做分享會，方力申與太太到場力撐，小方安排太太在見面會之前跟伊藤詩織見面，由於葉萱與伊藤詩織同屬性侵案受害者，2人激動相擁泣不成聲，小方表示：「我做到嘢㗎！太太話之前睇過佢嘅書，畀到好大力量，之後佢哋仲交換電話約出嚟食lunch，帶出正能量。」

同場魔術師甄澤權表演魔術，全場拍爛手掌，甄太帶同女兒Kacy來撐場，甄澤權表示囡囡兩歲已有玩魔術天份，他講說：「平時我會同囡囡玩變走啲糖和奶嘴，依家佢自己掉走個波，然後扮變魔術。」