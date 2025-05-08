姜濤向SJ崔始源示愛　Edan獲選為最靚仔

MIRROR第一個小組團綜、由呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）到韓國拍攝的《呂濤米Lo Seoul》，他們除了體驗當地傳統文化、浪漫追雪及進行不同挑戰外，更有興奮追星的機會。

今晚(8日)一集中，4子會參觀韓國其中一間大型娛樂經紀公司SMTOWN，更有Super Junior成員崔始源擔任導遊，令成員十分驚喜！男神始源帥氣的外表令他們神魂顛倒，Edan坦言：「人生第一次望住個男人，全程講嘢都係望住佢個樣，聽唔到佢講嘢」。成員們都笑指始源不是個「Good tour guy」，因為大家的視線都離不開他。隨後，他們跟始源合照留念，姜濤還乘機向他示愛，直呼「We love you」，好客的始源亦邀請4子在SM藝人簽名牆上簽名。

至於問到始源覺得4位入面哪一位最帥時，他笑言如果一定要選的話，會選Edan，被選中的Edan得戚表示：「喺出面問親4個入面邊個最靚仔，一定係講Edan！真係唔止一次半次係咁。顏值擔當！」始源續指姜濤和Edan比較帥，是他審美的Style，而Jeremy和Anson Lo就會是偏向SM的標準，偏向比較漂亮。

身為「SM家族Fans」，又曾參加過SM試鏡的Jeremy事後忍不住眼泛淚光感慨：「兜兜轉轉用咗第二個身份入到呢間公司，覺得人生原來係真係需要一啲時間。記得個陣時最後一個Audition係去SM，佢哋問我年齡嗰下覺得個夢想好似已經玩完。當時我18歲，對於韓國練習生嚟講已經算係年紀大，依家眼濕濕係感嘆世事無絕對，好多嘢肯努力同堅持嘅話，就會用第二個方式去回報你」。