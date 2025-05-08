泰星Billkin最愛《功夫》恨拍港片　PP Krit搞笑戲頻頻笑場

泰國男星Billkin與PP Krit日前為英皇發行泰片《關於我與鬼變成家人的那封利是》宣傳，該片翻拍自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，兩人事前都有特別觀看台灣原版，Billkin讚台版是一套很好的電影，因為在短短兩個多小時的電影內，可以把很多不同的元素加在一起，包括喜劇、鬼怪、動作戲，最後更有感人的情節，出來的效果亦十分好，令他很感動，因此決定接受監製的邀請出演。PP Krit則指看完第一個感想是兩位男主角許光漢、林柏宏好靚仔，亦很認同電影很好看，再加上自己與Billkin之間亦已有既定的默契，故亦一口答允演出。

該片有不少搞笑場面，問兩人對哪一場搞笑戲最深印象？PP Krit笑指很多場都忍不到笑，甚至會要求休息10分鐘整理情緒後再拍，更分享有一幕Billkin在街上跳鋼管舞，自己笑到令Billkin直言：「你唔好行入嚟影響埋我個情緒。」

不過原來兩人都對香港喜劇，尤其功夫片感興趣，Billkin還指自己很喜歡周星馳的電影《功夫》：「由細開始應該看過不少於10次，雖然對上一次睇已經是10年前，但一講到香港的喜劇就會想起這一套。小時候我比較曳，爸爸一開這部電影，我就會乖乖坐定。」他更直言香港電影對泰國電影業有很深的影響，泰國人對香港電影有景仰之心，如果有機會可以受邀參演的話，他會覺得十分榮幸。PP Krit則指自己因為由小到大看過很多香港有關功夫的電影，在這影響下自己也很喜歡和感興趣，亦很想有機會參演這類型的電影，試下一齊打功夫。

兩人是泰國人氣BL劇的天花板，擁粉無數，問他們對擇偶有甚麼要求？PP Krit坦言一向喜歡較成熟的人，希望對方會關心和帶領住自己，令自己好像可以成為「小公主」一樣。Billkin則直言最重要是令自己和對方都感覺到舒服，因為當兩個原來各自有自己的生活的人產生交錯後，要令對方習慣到自己的步伐或生活習慣，雙方互相遷就，一齊進步從而有更好的生活。