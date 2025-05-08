黃嘉雯預告帶愛犬開工　「三代同堂」過母親節

無綫飲食節目《美食新聞報道》正在熱播，適逄本周日（11 日）是母親節，5位《美食新聞報道》的「美女試食員」黃嘉雯、倪嘉雯、伍倩彤、黃婧靈及林映暉，憑藉豐富試食經驗，為大家分享如何跟媽媽慶祝。黃嘉雯表示今年母親節與愛犬Doxy有工作在身︰「我係狗仔母親，大會又好好咁邀請埋我媽咪，一齊做嘢同食飯，『三代同堂』。今次係第一次帶住媽咪做嘢，又可以慶祝，寓工作於娛樂。」她笑言正在考慮預訂酒店食自助餐，全日幫母親慶祝。

伍倩彤透露已為媽咪安排好一整日行程，首先會去行街，她笑言︰「媽咪同我一樣咁鍾意Shopping，然後帶佢去食Omakase，因為媽媽鍾意食日本菜，又可以飲下酒傾吓偈。」林映暉則已訂好一間西餐廳幫媽媽慶祝，指該處的裝潢復古，非常有格調︰「暖黃燈光配上懷舊擺設，氣氛溫馨特別適合同媽咪慢慢享受同傾偈。」她表示該餐廳由頭盤、主菜到甜品都很講究，當中兩款甜品︰流心朱古力、心太軟更是媽咪至愛，更是即叫即焗為必點的食物，她興奮表示︰「上桌時外層微脆，切開時熔岩朱古力會慢慢流出，入口鬆軟，味道甜而不膩。再配上餐廳浪漫音樂，一定會令媽咪難忘。」黃婧靈自言作為飲食節目試食員，理所當然是帶媽咪飲飲食食，目標是韓國菜，她笑說︰「媽咪唔鍾意食生冷嘢，佢又係『辣妹』一名，會同佢去食韓國菜，夠熱又夠辣。」