謝安琪自嘲聲線變老　自我懷疑：係咪唔可以唱番以前嘅歌？

謝安琪（Kay）今年踏入入行20周年，率先推出全新歌曲《50/50》，這首醞釀兩年的作品，源自她對人生的深刻感悟，記錄了她近兩年從迷惘到放下的心靈旅程，希望透過這首歌，與同樣在人生路上感到困惑的聽眾分享力量，鼓勵大家選擇以積極的心態面對生活中各式各樣的「50/50」。Kay表示《50/50》的構思始於2年前，當時自己正處一段迷惘期，感覺隨著時間流逝，自己的聲音彷彿在產生變化：「人嘅身體會老，其實聲音都會有變化。而我嘅聲線隨住年月開始改變，係咪唔可以唱返以前嘅歌？或者甚至乎唔可以再挑戰一啲高難度新歌？究竟我可以點克服呢種疑慮？」

「為甚麼仍然想做音樂？」、「為甚麼仍想堅持唱歌？」等問題於這2年間一直在她心中反覆盤旋，在不斷與自我對話、發掘內心的過程中，Kay聽到自己的心聲：「就算我已經唔年輕，我嘅歌聲亦都唔再年輕，但無論我嘅聲音係咪有轉變，都唔會改變我想為我嘅歌迷繼續唱歌嘅心，唔會改變我以音樂承載想同佢哋分享嘅生命意義，我甚至更加肯定呢一把已經唔再年青嘅聲音，反而讓我能夠更加坦承、更加冇包袱，以好純粹嘅心態同心境，去唱出每一粒音符每一個字嘅意義。」

Kay找來林家謙為她的新歌包辦作曲、編曲及監製，方皓玟負責填詞，坦言在生日當天收到家謙送給她的Demo，讓她感動不已，希望《50/50》能成為聽眾生命中的溫暖陪伴，特別是那些正站在人生十字路口感到迷惘的朋友，這份期許源自她與歌迷共同走過的音樂旅程，指《3/8》這首歌是她的生命指南，提醒她活在當下、珍惜眼前、擁抱夢想卻不失平常心。有趣的是，當年許多歌迷只是少年階段，未必能完全領會歌詞深意，但歌曲輕快的節奏與溫暖的氛圍，已悄悄在他們心中埋下種子。隨時光流轉，當年的歌迷已長大，Kay感動地發現，《3/8》竟成為支持他們渡過人生關卡的秘密力量：「我將我遇到、我領略到嘅事情同埋感受，透過歌曲記錄低、整理好，預先喺《50/50》裏面同佢哋分享，希望當佢哋去到相應嘅階段，彷彿已經有兩手準備，呢個係我對歌迷嘅愛同埋祝福。」